Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
28.11
Севилья
Карабах
20
Футбол. Еврокубки
28.11
Дюделанж
АПОЭЛ
02
Футбол. Еврокубки
28.11
Мальме
Динамо К
43
Футбол. Еврокубки
28.11
Лугано
Копенгаген
01
Футбол. Еврокубки
28.11
Спортинг
ПСВ
40
Футбол. Еврокубки
28.11
Русенборг
ЛАСК
12
Футбол. Еврокубки
28.11
Лацио
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
28.11
Селтик
Ренн
31
Футбол. Еврокубки
28.11
Арсенал
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
28.11
Витория Гимарайнш
Стандард Л
11
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
22Поклон Петрова, промах Игнатьева и тульские красавицы. «Краснодар» в погоне за «Локо»
10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России сыграет с Италией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сборная Италии будет соперником российской команды в полуфинале проходящего в Парагвае чемпионата мира по пляжному футболу.

Наверх

Итальянцы в четвертьфинальной встрече обыграли сборную Швейцарии со счетом 5:4. В составе победителей голами отметились Джозеп Джентилин (8-я минута), Эммануэле Дзурло (24, 31 и 36) и Дарио Рамаччотти (25), у швейцарцев дубль оформил Ноэль Отт (5 и 10), по разу отличились Мо Ягги (20) и Филип Борер (31).

В другом четвертьфинале сборная Японии взяла верх над уругвайцами — 3:2. У японцев голы забили Такааки Оба (8), Масанори Окуяма (11) и Теруки Табата (16), в составе команды Уругвая — Гастон Ладуче (20, с пенальти) и Марсело Капурро (36).

В полуфинале сборная Италии встретится с россиянами, вторую путевку в финал оспорят команды Японии и Португалии.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
«Дети» Сульшера проиграли в Астане, Эмери стал ближе к отставке
Россия обыграла Бразилию в футбол. Это фантастика
Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель»
Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура РПЛ
Гусев может быть звездой. Лучший матч Никиты в НХЛ
Португалия увеличила отрыв от РФ в таблице коэффициентов УЕФА
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь