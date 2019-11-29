Сборная России сыграет с Италией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Итальянцы в четвертьфинальной встрече обыграли сборную Швейцарии со счетом 5:4. В составе победителей голами отметились Джозеп Джентилин (8-я минута), Эммануэле Дзурло (24, 31 и 36) и Дарио Рамаччотти (25), у швейцарцев дубль оформил Ноэль Отт (5 и 10), по разу отличились Мо Ягги (20) и Филип Борер (31).

В другом четвертьфинале сборная Японии взяла верх над уругвайцами — 3:2. У японцев голы забили Такааки Оба (8), Масанори Окуяма (11) и Теруки Табата (16), в составе команды Уругвая — Гастон Ладуче (20, с пенальти) и Марсело Капурро (36).