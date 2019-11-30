Кержаков: Буду рад, если Дзюба станет лучшим бомбардиром сборной

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В ноябре юношеская сборная России, составленная из игроков 2001 года рождения, эффектно отобралась в элитный раунд чемпионата Европы-2020 среди игроков до 19 лет. Сыграв вничью с командами Косово (1:1) и Уэльса (2:2), россияне разгромили поляков (4:0) и прошли дальше со второго места в группе. Этот турнир — первый по-настоящему значимый в тренерской карьере лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова, которому в Кардиффе помогали Владимир Быстров и Александр Филимонов.

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Смену схемы скрывали до последнего

— Наши поздравления, это был ваш первый серьезный турнир в качестве тренера. Сборная прошла дальше, хоть и не без труда. Вы своей работой и работой своего штаба довольны?

— Задача выполнена, этим мы довольны. Также довольны тем, что не проиграли ни одного матча. Из негативного: то, что ребятам не удалось справиться с волнением и в первом матче, и во втором. Как я уже говорил раньше, ребят не хватает на весь матч. Причем усталость не только физическая, но и моральная. Самое положительное, конечно, последняя игра с поляками. Нам нужна была только победа, ребята смогли собраться и действовали концентрировано на протяжении всего матча. Я брал команду, которая за несколько месяцев до моего назначения не вышла в элитный квалификационный раунд, заняв третье место в группе с Исландией, Финляндией и Фарерскими островами. Сейчас мы прошли дальше в столь ровной группе, и я считаю это хорошим прогрессом ребят. Наверное, нам удалось до них что-то донести, что позволило им шагнуть вперед в своем прогрессе.

— Вы же поменяли схему перед игрой с поляками. Ваше решение?

— Общее, всего нашего штаба. Оно пришло из-за того, что я не совсем был удовлетворен двумя предыдущими матчами. В определенный момент понял, что нужно что-то менять. Знаете, нас немного убаюкали сентябрьские матчи, когда мы и с хорватами, и со словенцами, и с французами выглядели хорошо со схемой 4−3−3. Но так сложилось, что с поляками ничья нас уже не устраивала, и мы решились на смену схемы.

— Чего вы хотели?

— Насытить центр поля, освободить фланги, учитывая, что у поляков фланговые защитники практически не подключались. Основной задачей было сдержать атаки соперника, насытить центр и постараться создать голевой момент.

Впереди у нас хорошие ребята, которые из полумомента могут создать гол, поэтому я был уверен, что свой гол мы все-таки забьем. Главное было не пропустить, и ребята с этим справились. Был и еще один интересный момент.

— Какой?

— Мы намеренно пытались до последнего скрыть, что будем играть в три центральных. И в стартовом протоколе «рисовали» схему 4−3−3, и на разминке ее моделировали. В итоге это стало большой неожиданностью для соперника: тренеры сборной Польши весь первый тайм пытались что-то поменять, кричали с бровки, долго обсуждали что-то между собой. Это была идея Владимира Быстрова скрывать нашу схему до самого конца, чтобы спутать карты сопернику. Раскройся мы на разминке, у них было бы лишние 10−15 минут на подготовку.

— С поляками было много ударов издали, Илья Вахания второй гол так и забил. Похоже, принцип «бил, бью и буду бить» вы переносите и на тренерскую карьеру?

— Слушайте, ну это же не только я так делал. Об этом мы всегда говорим, и это относится не только ко мне, а к любому тренеру в мире. Я не помню ни одного специалиста на протяжении всей моей карьеры, который бы не говорил: если есть возможность и удобная дистанция, то нужно обязательно бить по воротам. Только так голы и приходят.

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Будачеву нужна стабильность

— Видно, как вы закипаете на скамейке во время матчей, да и в раздевалке тоже. Согласны, что переживаете матчи пока еще скорее как игрок, а не как тренер? Эти эмоции помогают или мешают?

— Нет, это не отголоски игровой карьеры и не какая-то моя манера, подсмотренная у кого-то другого. Это просто эмоции. Иногда я с ними справляюсь, иногда — нет. Иногда они идут на пользу, иногда — во вред. То, что идет во вред, я надеюсь, с опытом уйдет. Всему свое время. Мне хочется делать выводы, учиться и идти дальше. Наверное, я уже что-то начинаю корректировать, работая тренером в течение этих полутора лет.

— В итоге первый матч с Косово можно назвать худшим на турнире? Хоть что-то по сопернику до матча найти удалось?

— По количеству созданных моментов — вряд ли. Скорее, худшим был второй тайм матча с Уэльсом, там мы действительно плохо играли. Если брать целиком 90 минут, то действительно первая игра с Косово была худшей. И дело даже не в подготовке к матчу. Индивидуально тактически и технически наши ребята подготовлены были лучше, но косовары превзошли нас в самоотдаче, а на уровне юношей это имеет определяющее значение. Для турнира такого уровня недопустимо проигрывать в самоотдаче. Для Косово ничья с нами была сравнима с выходом в элитный раунд. Они так радовались, будто чемпионат Европы выиграли.

— Иван Будачев выдал классный матч с поляками. Он уже играет в ПФЛ за «Ленинградец», когда он может добраться до премьер-лиги?

— Давайте всё же не рисовать всё такими красивыми красками. В матче с Уэльсом была некоторая вина вратаря в пропущенных мячах. То, что Ваня смог собраться, это говорит о его характере и профессионализме. В последней игре он действительно нас выручил, чего нам не хватало в двух первых матчах. Это говорит о том, что у Будачева есть перспективы, но это нужно доказывать в каждой игре.

Нельзя после одного успешного матча говорить о том, что кто бы то ни было готов играть в премьер-лиге. Нужна стабильность. Если ребята будут каждый день держать планку, заданную в матче с поляками, многие из них могут рассчитывать, чтобы играть на высоком уровне в профессиональных клубах. А если это был просто всплеск, то всё очень быстро потухнет. Таких ребят, которые быстро зажигались и быстро пропадали, даже в моей юности было достаточно.

— Полузащитника Эдгара Севикяна уже начинают сравнивать с Денисом Черышевым за манеру игры, за то, что он играет в Испании. В чем его особенность?

— Мы вызывали Эдгара в прошлом году, потом целый год он не вызывался. За это время он прибавил, у него появилось больше уверенности в собственных силах. За счет этого он и завоевал место в стартовом составе на данный момент. Прогресс за счет того, что он играет в Испании, лично на его примере есть.

Артем Дзюба в одном из матчей. | Источник: РИА

18-летние ребята не должны играть с 16-летними

— У вас в команде было 5 человек с опытом игры в ЮФЛ, но сыграл только Владимиров, да и то первый матч. Почему? Как вы считаете, этот проект вообще нужен нашему футболу?

— Сам проект ЮФЛ по своей сути правильный, и его результаты говорят сами за себя. Это чемпионат России среди ведущих российских академий. Есть конкуренция, есть борьба, есть перспективные футболисты. У тренеров сборной появляется возможность чаще наблюдать за ребятами из регионов, а не только в каких-то финальных турнирах. Возможно, нужно внести кое-какие корректировки, все-таки сейчас сделан только пробный шаг.

— Например?

— Мне кажется, вряд ли есть польза ребятам 2001 года рождения играть против парней на год, а то и на два младше. Может, это положительно сказывается на результатах их клубов, но в развитии этих ребят как футболистов вряд ли помогает.

Это тот пункт, над которым стоит обязательно подумать, чтобы не было такого разброса в возрасте. Все-таки 16 лет и 18 лет в футболе очень большая разница.

— Слышал, что обсуждается вариант с лигой ЮФЛ U-19. Вы его поддерживает?

— Мне сложно говорить на эту тему, могу лишь сравнить с тем, где играют наши соперники. Например, за Уэльс сейчас играл парень, который недавно отыграл 90 минут за основу «Ливерпуля» в матче Кубка лиги против «Арсенала». Те же поляки играют в дублях «Ромы», «Манчестер Сити» и «Фиорентины». 19-летний футболист, на мой взгляд, это уже взрослый игрок, и ему для развития лучше находиться в профессиональной команде. С другой стороны, не стоит забывать о футболистах, которые раскрываются физически позже. Наличие подобного турнира для них было бы критически важно. Можно в 19 лет в силу позднего развития не попасть в первую команду, но пройдет год игры со сверстниками в ЮФЛ, и человек преображается на глазах.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3lxJu2AB2G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-14T07:24:19+00:00">14 Окт 2019 в 12:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— За женским футболом внимательно следите?

— Стал намного внимательнее следить после того, как стал работать в РФС. Чувствуется, что мы пытаемся догнать передовые страны в плане женского футбола — Англию, Германию, США, Голландию. Не случайно, девочки по всем возрастам отобрались в элитный раунд. Значит, есть какой-то прогресс. Но ситуация, безусловно, требует вмешательства и реформ.

— Видели новость с созданием клуба болельщиков сборной России «Наши парни»?

— Да, здорово, что РФС создал такой сервис для наших болельщиков. Думаю, это сделано для того, чтобы продлить эффект чемпионата мира, когда вся страна объединилась вокруг нашей сборной. Думаю, тот факт, что болельщики поверили в наших футболистов, помогло команде в отборочном раунде к ЕВРО-2020. Сборная играла в регионах, народ ходил. Это здорово, когда есть возможность объединяться не только на футбольном поле, но и за его пределами с помощью таких проектов. Поверьте, самим футболистам это внимание очень важно, оно придает дополнительные силы и эмоции.

Буду рад, если Дзюба обгонит меня в гонке бомбардиров

— Чего ждете от сборной на чемпионате Европы летом?

— Основной задачей для сборной, я считаю, должен стать выход из группы. Понятно, что мы все хотим, чтобы ребята прошли как можно дальше. Но группа у нас очень серьезная, и еще не известно, кто добавится к нам четвертым. Бельгийцы — явные фавориты группы, что показал недавний матч в Питере. Впереди еще полгода, есть время подготовиться, все знают, как наш тренерский штаб во главе со Станиславом Саламовичем умеет готовить команду к крупным турнирам. Я считаю, у наших ребят есть шансы. Для меня очень важно, чтобы они вышли из группы, а дальше, как мы видели на чемпионате мира, возможно всё. Выйти из группы нам по силам.

— Дзюба может обогнать вас в списке бомбардиров сборной России. Следите за его статистикой?

— Я слежу вообще за сборной, за всеми футболистами и за Дзюбой в том числе. Тем более у нас с ним отличные отношения. Здорово, когда есть такой стимул: Артем добивается результатов, когда у него есть хорошая мотивация.

Я уже закончил карьеру, поэтому для меня это, скорее, повод порадоваться за Артема. Я, как футболист, испытывал определенные эмоции, когда бил какие-то рекорды. И рад, что сейчас такие же эмоции есть возможность испытывать, в частности, у Артема. Это мое прошлое, я этого уже достиг, а рекорды и нужны для того, чтобы их били. Буду рад, если Артем догонит и перегонит меня, вписав свое имя в историю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1qQ11EA_Zl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1qQ11EA_Zl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1qQ11EA_Zl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-27T08:15:24+00:00">27 Авг 2019 в 1:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На матче в Сан-Марино болельщики оскорбляли Дзюбу. Позже в интернете появился шуточный «меморандум», связанный с вашим именем. Мол, болельщики хотят, чтобы Дзюба не догнал вас в списке бомбардиров сборной.

— Я не сторонник оскорблений в принципе, тем более на футбольных матчах. Да, на трибунах всегда кого-то оскорбляли, в том числе меня, и это, к сожалению, часть футбола. В первую очередь раздражает, что оскорбляют с использованием мата, не нужно детям этого слышать. Я еще понимаю, когда болельщики как-то глумятся, подшучивают над игроком соперника без использования мата, пытаясь вывести его из себя. Но то, что было в Сан-Марино, я не понимаю, это абсолютно неприемлемо. Нельзя оскорблять игроков сборной России как бы то ни было вообще. Это наша команда, наши игроки, их нужно поддерживать в любом случае.

— У еще одного нападающего, Федора Чалова, тяжелый сезон, который проходит на фоне слухов об отъезде в АПЛ. Может, ему всё же стоило уехать? Или лучше это делать в более-менее осознанном возрасте, как это сделали вы?

— Слушайте, Чалову всего 21 год. В этом возрасте бывают спады, это нормально. Если бы у него не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко.

Я надеюсь, Федор преодолеет это, как игрок он мне симпатичен. Мне нравится его манера игры, а с опытом придет и хладнокровие. Сейчас нужно продолжать работать и не задумываться о том, что не забиваешь. Если правильно действуешь на поле, голы рано или поздно придут.

— Почему «Зенит» так уверенно играет в чемпионате, но так неровно выступает в Лиге чемпионов? Вот и «Локомотив» тоже вылетел из еврокубков на днях.