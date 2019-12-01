Надежды на золото смыло ливнем. Россия проиграла Италии полуфинал чемпионата мира

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. ½ финала

Италия — Россия — 8:7 (2:1, 1:3, 4:3).

Голы: Новиков, 4 (0:1). Корозинити, 9 (1:1). Рамачотти, 10 (2:1). Макаров, 14 (2:2). Рамачотти, 15 (3:2). Земсков, 22 (3:3). Земсков, 24 (3:4). Гори, 25 (4:4). Романов, 25 (4:5). Гори, 25 (5:5). Рамачотти, 27 (6:5). Гори, 31 (7:5). Романов, 31 (7:6). Макаров, 35 (7:7). Зурло, 37 — с пенальти (8:7).

Забыть про лето

В спорте не важно, каким ты был вчера. Главное — насколько готов стать лучшим сегодня. Вроде бы прописная истина, но как раз она вспоминалась после феерической победы России над бразильцами. Командой, которая всего два месяца назад разгромила нас в финале Всемирных пляжных игр со счетом 9:3. Так что нашим футболистам перед полуфиналом с Италией требовалось выбросить из головы летний финал отборочного турнира в Москве, где от «Скуадры адзурры» остались рожки да ножки (7:1).

И, конечно, нужно было за два дня восполнить запас эмоций, чтобы не повторился 2015 год. Тогда в четвертьфинале мы остановили Бразилию в не менее драматичной игре с победным голом в дополнительное время (6:5), однако за шаг до главного матча чемпионата споткнулись на Португалии (2:4). Новичкам сборной вполне могли поведать о той истории старожилы национальной команды во главе с вернувшимися в состав после дисквалификаций Папоротным и Макаровым, которые, естественно, не собирались наступать на старые грабли.

Ливень, нервы, дубль Земскова

В групповом турнире футболистам мешала дикая жара. К полуфиналам погода поменялась кардинально. Россия и Италия вообще рисковали не сыграть, так как из-за ветра и проливного дождя возникли проблемы с электричеством. Но их решили, а начало осталось за нашей сборной. Скользкий мяч непредсказуемо ведет себя, как на траве в большом футболе, так и на песке, и голкипер не справился со штрафным Новикова.

Еще один «стандарт» — уже в исполнении Шкарина — увенчался попаданием в перекладину. В результате вместо 2:0 мы получили 1:2. Чужков выдал пару отличных сэйвов, но Россия пропустила дважды: при подаче углового и после ошибки Макарова у своих ворот. Впрочем, за нее он в самом начале второго тайма исправился, когда Романов зацепился за мяч и пробросил его на ход партнеру. Выстрел в ближнюю «девятку» не оставил шансов вратарю.

Однако просто у российской команды на этом турнире не бывает. Мы сразу пропустили третий мяч. Рамачотти подставился под удар на удачу в исполнении Джентилина. Потом пришлось отыграть две минуты в меньшинстве, что несколько сбило атакующий порыв. И все же ко второму перерыву Россия не только отыгралась, но и вышла вперед. Сначала Макаров «черпачком» подсек мяч с песка, и Земсков, подработав передачу грудью, «ножницами» поразил дальний угол. Затем Чужков выбросил мяч к воротам, Шкарин выиграл воздушную дуэль, и Земсков в падении опередил голкипера — 4:3.

Вопросы к судьям и роковой овертайм

На секундомере в момент четвертого гола горели цифры 0.00. Такие вещи могут выбить соперника из колеи, но только не в пляжном футболе, где все меняется в мгновения. За 38 секунд в начале третьего периода команды забили трижды. У России после красивой комбинации и паса Шишина отличился Романов. У «Скуадры адзурры» два мяча записал на свой счет лучший снайпер чемпионата Гори.

При 5:5 все в очередной раз началось сначала. Погода ухудшалась, мяч порой сдувало порывами ветра.

Но, к сожалению, это не останавливало Рамачотти, который на добивании оформил хет-трик. Итальянцев же после удара Шишина спасла штанга, а арбитр не назначил пенальти после попадания мяча в руку Гори. И это была не первая пограничная с точки зрения судейства ситуация у ворот нашего соперника.

Свисток мог прозвучать, когда по ногам в центре досталось нашему игроку, но штрафной спустя мгновения заработала Италия. Гори сделал второй в матче хет-трик. Споры ни к чему не привели, зато хорошая атака вернула нас в игру. Ее снова начал Чужков, а после скидки Крашенинникова здорово поставил корпус Романов. Времени по меркам пляжного футбола оставалось предостаточно, и за 1.20 до конца Макаров зажег на табло цифры 7:7.

Развязка наступила в овертайме. Его мы начали с опасного удара, а потом не видевший соперника Папоротный нарушил правила и получил прямую красную карточку. В комплекте с реализованным Зурло пенальти это сводило на нет наше преимущество по ударам и владению мячом. На последний минуте мог забить занявший место в воротах Земсков, но вратарь-гоняла потом вышел с мячом в руках слишком далеко, и только сумасшедший сэйв Чужкова сохранил интригу.