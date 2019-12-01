Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.11
Валенсия
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
30.11
Фиорентина
Лечче
01
Футбол. Зарубежный
30.11
Ним
Метц
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Реймс
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Лилль
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
30.11
Монпелье
Амьен
42
Футбол. Зарубежный
30.11
Ницца
Анже
31
Футбол. Зарубежный
30.11
Саутгемптон
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
30.11
Бавария
Байер
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Мальорка
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Дженоа
Торино
01
Футбол. Зарубежный
30.11
Страсбур
Лион
12
Футбол. Премьер-лига
30.11
Ахмат
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
30.11
Челси
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
30.11
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
30.11
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
30.11
Реал Сосьедад
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
30.11
Хоффенхайм
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Герта
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Падерборн
РБ Лейпциг
23
Футбол. Зарубежный
30.11
Брешиа
Аталанта
03
Футбол. Премьер-лига
30.11
Ростов
Урал
00
Футбол. Зарубежный
30.11
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Леганес
Футбол. Зарубежный
30.11
Алавес
Реал
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
30.11
Крылья Советов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надежды на золото смыло ливнем. Россия проиграла Италии полуфинал чемпионата мира

Российская сборная не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в овертайме Италии (7:8).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. ½ финала

Италия — Россия — 8:7 (2:1, 1:3, 4:3).

Голы: Новиков, 4 (0:1). Корозинити, 9 (1:1). Рамачотти, 10 (2:1). Макаров, 14 (2:2). Рамачотти, 15 (3:2). Земсков, 22 (3:3). Земсков, 24 (3:4). Гори, 25 (4:4). Романов, 25 (4:5). Гори, 25 (5:5). Рамачотти, 27 (6:5). Гори, 31 (7:5). Романов, 31 (7:6). Макаров, 35 (7:7). Зурло, 37 — с пенальти (8:7).

Забыть про лето

В спорте не важно, каким ты был вчера. Главное — насколько готов стать лучшим сегодня. Вроде бы прописная истина, но как раз она вспоминалась после феерической победы России над бразильцами. Командой, которая всего два месяца назад разгромила нас в финале Всемирных пляжных игр со счетом 9:3. Так что нашим футболистам перед полуфиналом с Италией требовалось выбросить из головы летний финал отборочного турнира в Москве, где от «Скуадры адзурры» остались рожки да ножки (7:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

И, конечно, нужно было за два дня восполнить запас эмоций, чтобы не повторился 2015 год. Тогда в четвертьфинале мы остановили Бразилию в не менее драматичной игре с победным голом в дополнительное время (6:5), однако за шаг до главного матча чемпионата споткнулись на Португалии (2:4). Новичкам сборной вполне могли поведать о той истории старожилы национальной команды во главе с вернувшимися в состав после дисквалификаций Папоротным и Макаровым, которые, естественно, не собирались наступать на старые грабли.

Ливень, нервы, дубль Земскова

В групповом турнире футболистам мешала дикая жара. К полуфиналам погода поменялась кардинально. Россия и Италия вообще рисковали не сыграть, так как из-за ветра и проливного дождя возникли проблемы с электричеством. Но их решили, а начало осталось за нашей сборной. Скользкий мяч непредсказуемо ведет себя, как на траве в большом футболе, так и на песке, и голкипер не справился со штрафным Новикова.

Еще один «стандарт» — уже в исполнении Шкарина — увенчался попаданием в перекладину. В результате вместо 2:0 мы получили 1:2. Чужков выдал пару отличных сэйвов, но Россия пропустила дважды: при подаче углового и после ошибки Макарова у своих ворот. Впрочем, за нее он в самом начале второго тайма исправился, когда Романов зацепился за мяч и пробросил его на ход партнеру. Выстрел в ближнюю «девятку» не оставил шансов вратарю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако просто у российской команды на этом турнире не бывает. Мы сразу пропустили третий мяч. Рамачотти подставился под удар на удачу в исполнении Джентилина. Потом пришлось отыграть две минуты в меньшинстве, что несколько сбило атакующий порыв. И все же ко второму перерыву Россия не только отыгралась, но и вышла вперед. Сначала Макаров «черпачком» подсек мяч с песка, и Земсков, подработав передачу грудью, «ножницами» поразил дальний угол. Затем Чужков выбросил мяч к воротам, Шкарин выиграл воздушную дуэль, и Земсков в падении опередил голкипера — 4:3.

Вопросы к судьям и роковой овертайм

На секундомере в момент четвертого гола горели цифры 0.00. Такие вещи могут выбить соперника из колеи, но только не в пляжном футболе, где все меняется в мгновения. За 38 секунд в начале третьего периода команды забили трижды. У России после красивой комбинации и паса Шишина отличился Романов. У «Скуадры адзурры» два мяча записал на свой счет лучший снайпер чемпионата Гори.

При 5:5 все в очередной раз началось сначала. Погода ухудшалась, мяч порой сдувало порывами ветра.

Но, к сожалению, это не останавливало Рамачотти, который на добивании оформил хет-трик. Итальянцев же после удара Шишина спасла штанга, а арбитр не назначил пенальти после попадания мяча в руку Гори. И это была не первая пограничная с точки зрения судейства ситуация у ворот нашего соперника.

Свисток мог прозвучать, когда по ногам в центре досталось нашему игроку, но штрафной спустя мгновения заработала Италия. Гори сделал второй в матче хет-трик. Споры ни к чему не привели, зато хорошая атака вернула нас в игру. Ее снова начал Чужков, а после скидки Крашенинникова здорово поставил корпус Романов. Времени по меркам пляжного футбола оставалось предостаточно, и за 1.20 до конца Макаров зажег на табло цифры 7:7.

Во время загрузки произошла ошибка.

Развязка наступила в овертайме. Его мы начали с опасного удара, а потом не видевший соперника Папоротный нарушил правила и получил прямую красную карточку. В комплекте с реализованным Зурло пенальти это сводило на нет наше преимущество по ударам и владению мячом. На последний минуте мог забить занявший место в воротах Земсков, но вратарь-гоняла потом вышел с мячом в руках слишком далеко, и только сумасшедший сэйв Чужкова сохранил интригу.

Увы, на 30 с небольшим секунд. Россия остановилась в шаге от финала и в воскресенье поспорить за бронзовые медали. Их она завоевала на последнем для себя чемпионате мира-2015.

Читайте также
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
У нас Финляндия, у других — хардкор. Аршавин наколдовал
Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете
Разбор соперников сборной России на Евро-2020
Панарина и Гусева затмил русский вратарь. У Георгиева — 33 сэйва
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь