Россияне обыграли японцев и завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

У сборной России хет-триком отметился Федор Земсков (8, 23, 29-я минуты), также мячи забили Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26).

В ночь с воскресенья на понедельник в финальном матче встретятся команды Португалии и Италии. В полуфинале российская сборная уступила итальянцам (7:8), в четвертьфинале россияне оказались сильнее бразильцев (4:3). На групповом этапе российская команда заняла второе место в группе С, обыграв команды Сенегала (8:7) и Белоруссии (5:3) и уступив сборной ОАЭ (1:4).

Российская сборная второй раз завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Команда России выигрывала мировое первенство два раза — в 2011 и 2013 годах, а в 2015 году стала бронзовым призером. Японцы в третий раз заняли четвертое место, ранее команда Японии становилась четвертой в 2000 и 2005 годах (высшее достижение на мировых первенствах).

Первый чемпионат мира состоялся в 1995 году. До 2005 года он проводился каждый год, после чего стал проходить один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу — Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.