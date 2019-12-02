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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

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Сборная Бельгии оказалась среди других команд, которые отказались играть. Встреча должна была состояться в марте. Решение об отмене принял лично главный тренер команды Роберто Мартинес.

Главная причина отказа — возможное поражение действующим чемпионам мира. Кроме того, Бельгия потеряет первую строчку рейтинга, если уступит Франции.

Напомним, что Бельгия — соперник России по групповому турниру Евро-2020.

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