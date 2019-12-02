Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

Бельгия отказалась играть с Францией перед Евро-2020

Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.