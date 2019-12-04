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25Евро-2020. Составы групп
13:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы групп на Кубок Америки-2020 по футболу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2020 года, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Reuters

Жеребьевка состоялась во вторник в Картахане (Колумбия). Кубок Америки впервые в истории примут две страны — в 2020 году турнир пройдет в Аргентине и Колумбии. Также впервые групповой этап турнира поделен на две зоны — Север и Юг. Всего на турнире будет сыграно 38 матчей.

По итогам жеребьевки были определены следующие группы:

группа A (Юг): Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай;.

группа B (Север): Колумбия, Бразилия, Катар, Эквадор, Перу, Венесуэла.

Кубок Америки стартует 12 июня 2020 года, финал соревнований пройдет в Барранкилье (Колумбия).

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