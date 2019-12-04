Стали известны составы групп на Кубок Америки-2020 по футболу
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2020 года, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2020 года, сообщается на сайте турнира.
Жеребьевка состоялась во вторник в Картахане (Колумбия). Кубок Америки впервые в истории примут две страны — в 2020 году турнир пройдет в Аргентине и Колумбии. Также впервые групповой этап турнира поделен на две зоны — Север и Юг. Всего на турнире будет сыграно 38 матчей.
По итогам жеребьевки были определены следующие группы:
группа A (Юг): Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай;.
группа B (Север): Колумбия, Бразилия, Катар, Эквадор, Перу, Венесуэла.
Кубок Америки стартует 12 июня 2020 года, финал соревнований пройдет в Барранкилье (Колумбия).