Стали известны составы групп на Кубок Америки-2020 по футболу

Жеребьевка состоялась во вторник в Картахане (Колумбия). Кубок Америки впервые в истории примут две страны — в 2020 году турнир пройдет в Аргентине и Колумбии. Также впервые групповой этап турнира поделен на две зоны — Север и Юг. Всего на турнире будет сыграно 38 матчей.