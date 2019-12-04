Игрок сборной РФ по пляжному футболу назвал главную проблему на ЧМ

«Все было хорошо, но немного мешали ночные дискотеки в отеле. Сам я на них не ходил. Мы пытались поспать, но из-за громкой музыки это получалось не всегда. Но это все мелочи: самое главное, что есть результат. В Парагвае очень жарко, приходилось играть в + 40 градусов — это большое испытание для непривыкшего к таким условиям организма. Хорошо, что у нас уже был подобный опыт в Катаре, где при той же температуре было еще жарче, а дышать — еще сложнее», — заявил Никоноров журналистам.