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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок сборной РФ по пляжному футболу назвал главную проблему на ЧМ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Одной из проблем во время чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае были громкие дискотеки в отеле, которые мешали игрокам восстанавливаться, заявил нападающий сборной России Борис Никоноров.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира, обыграв японцев со счетом 5:4 в матче за третье место.

«Все было хорошо, но немного мешали ночные дискотеки в отеле. Сам я на них не ходил. Мы пытались поспать, но из-за громкой музыки это получалось не всегда. Но это все мелочи: самое главное, что есть результат. В Парагвае очень жарко, приходилось играть в + 40 градусов — это большое испытание для непривыкшего к таким условиям организма. Хорошо, что у нас уже был подобный опыт в Катаре, где при той же температуре было еще жарче, а дышать — еще сложнее», — заявил Никоноров журналистам.

Также нападающий отметил, что победа над командой Бразилии (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира стала для него самым запоминающимся событием на турнире. «Матч Россия — Бразилия был космическим. По итогам чемпионата мира в первую очередь мы будем помнить его и, конечно, матч за бронзу, который принес нам успех и медали. Это первая медаль чемпионата мира в моей карьере и, дай Бог, не последняя. Мы приложим все усилия, чтобы завоевать золото на следующем турнире, который пройдет у нас в России», — добавил нападающий.

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