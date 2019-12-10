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12:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Польши и Сербии

ТАСС, 10 декабря. Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Россияне сыграют на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведут домашнюю встречу с сербами (6 июня). Места проведения игр станут известны позднее.

В группе В на чемпионате Европы — 2020 россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а в Копенгагене встретятся со сборной Дании (22 июня).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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