Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Польши и Сербии

Россияне сыграют на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведут домашнюю встречу с сербами (6 июня). Места проведения игр станут известны позднее.
В группе В на чемпионате Европы — 2020 россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а в Копенгагене встретятся со сборной Дании (22 июня).
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.