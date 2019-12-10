Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Польши и Сербии

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Россияне сыграют на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведут домашнюю встречу с сербами (6 июня). Места проведения игр станут известны позднее.

В группе В на чемпионате Европы — 2020 россияне в Санкт-Петербурге сыграют с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а в Копенгагене встретятся со сборной Дании (22 июня).