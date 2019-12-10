Черчесов доволен выбором соперников для контрольных матчей перед Евро-2020

Источник: AP 2019

Во вторник стало известно, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020 сыграет на выезде с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет домашнюю встречу с сербами (6 июня).

«Что касается мартовского сбора, то поначалу наш тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч. Март не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон, но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи. Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки: в связи с тем, что мы попали в одну группу с командами Финляндии и Дании, приняли решение сыграть на выезде со сборной Швеции, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде со сборной Франции», — заявил Черчесов.

«Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком: после сбора в Нойштифте сыграем в гостях со сборной Польши. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с “Легией”, это очень сильный, интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года, думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с командой Сербии, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы. Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы: Швеция и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира, тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС» — заключил специалист.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.