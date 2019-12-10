Отказались от топ-соперников: с кем сыграет сборная перед Евро

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Сборная России по футболу определилась со своими соперниками на ближайшие контрольные встречи перед стартом финального раунда чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ими стали команды Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Все четыре матча пройдут уже в 2020 году: со шведами и молдаванами подопечные Станислава Черчесова встретятся в марте, с поляками и сербами — в июне, непосредственно перед началом континентального первенства.

По словам наставника российской сборной, изначально тренерский штаб рассчитывал в период подготовки к Евро-2020 провести только три контрольных матча, однако после рекомендаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) использовать окна в международном календаре по максимуму РФС договорился и о четвертой игре. Оценивая соперников по спаррингу, Черчесов подчеркнул, что их уровень является достаточно высоким для рациональной разминки перед грядущим чемпионатом. При этом специалист отметил, что проведение контрольных матчей в марте не самая лучшая идея ввиду того, что к этому времени игроки сборной, в большинстве своем выступающие за клубы Российской премьер-лиги, только возвращаются с зимних тренировочных сборов и находятся в неоптимальной физической форме.

«Наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по группе на чемпионате Европы. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде. Что касается июньских матчей, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с “Легией”. Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на Евро-2020», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Примечательно, что тренерский штаб российской сборной также изначально планировал провести контрольную встречу с командой, которая занимает место в топ-16 рейтинга сборных, однако впоследствии эта идея была отклонена.

«Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», — заключил Черчесов.

За всю свою новейшую историю футбольная сборная России встречалась с командой Швеции десять раз, из которых шесть — в официальных матчах. Так, россияне уступили шведам в групповом этапе чемпионата мира — 1994 со счетом 1:3 и не смогли пробиться в плей-офф мундиаля. Еще трижды команды играли в рамках континентального первенства: в 2008 году в групповом этапе Евро российская сборная одержала победу со счетом 2:0, после чего вышла в четвертьфинал, где обыграла соперников из Нидерландов и впервые в своей новейшей истории завоевала бронзовые медали; а также в рамках отборочного этапа к Евро-2016 (одна ничья и одна победа). Последняя встреча со шведами состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций и завершилась поражением команды Черчесова со счетом 0:2.

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Что касается сборной Молдавии, то с ней россияне играли лишь трижды: в 2000 году в рамках контрольного матча российская команда одержала победу со счетом 1:0, а затем сборная России дважды сыграла с молдаванами на отборе к Евро-2016 (ничья и победа).

История взаимоотношений с польскими футболистами также является несильно богатой. Между поляками и россиянами был проведен лишь один официальный матч, когда в групповом этапе чемпионата Европы — 2012 команды разошлись миром (1:1), а до этого обе сборные трижды встречались в рамках контрольных спаррингов (одна победа, одна ничья и одно поражение).

С сербами российская команда и вовсе не играла ни на одном международном турнире. В четырех контрольных матчах сборная России одержала две победы и еще дважды завершила спарринг вничью.

Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Станислава Черчесова сыграют в финальном раунде чемпионата Европы — 2020 в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. С бельгийцами и финнами россияне встретятся в Санкт-Петербурге, а с датчанами — в Копенгагене.

По итогам отборочного этапа Евро-2020 российская команда заняла второе место в группе I, одержав восемь побед в десяти матчах.

Андрей Сенченко