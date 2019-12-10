Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с Дешамом до конца ЧМ-2022

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Кроме того, контракты до конца чемпионата мира 2022 года продлили помощники 51-летнего Дешама Гай Стефан и Франк Равьо.

Дешам был назначен на пост главного тренера сборной Франции летом 2012 года. Специалист в третий раз продлевает соглашение с федерацией, ранее он дважды продлевал контракт (в 2015 и 2017 году). Под его руководством команда провела 100 матчей, одержала 65 побед, сыграла 18 матчей вничью и потерпела 17 поражений, Дешам является лидером по числу побед во главе национальной сборной.

Вместе с Дешамом французы стали чемпионами мира в 2018 году (Дешам стал одним из трех человек, побеждавшим на чемпионате мира в качестве игрока и тренера — он повторил достижение бразильца Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра) и серебряными призерами чемпионата Европы 2016 года.