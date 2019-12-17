Александр Меркель объяснил, почему перестал играть за сборную Казахстана
Полузащитник голландского «Хераклеса» Александр Меркель в интервью Sputniknews.kz объяснил, почему перестал играть за сборную Казахстана.
Полузащитник голландского «Хераклеса» Александр Меркель в интервью Sputniknews.kz объяснил, почему перестал играть за сборную Казахстана.
В 2019 году Меркель вернулся в национальную команду после почти четырехлетней паузы. Он сыграл в матчах с Шотландией (3:0) и Россией (0:4) в марте, но пропустил остальные встречи отборочного цикла Евро-2020.
— Александр, почему сейчас не играете за сборную Казахстана? Федерация заявляла, что у вас есть проблемы с документами. Как можете это прокомментировать?
— Да, у меня есть проблемы с документами,
— В прошедшем отборочном цикле многие особенно были разочарованы домашним поражением сборной от Кипра. Казалось, у нас были все возможности взять три очка дома…
— Мне сложно сказать, в чем причина, поскольку я наблюдал со стороны. Конечно, я был сильно разочарован поражением сборной в этом матче.
Отметим, что в текущем сезоне 27-летний Меркель забил два гола и отдал три ассиста в 17 матчах за «Хераклес». В сборной
Ранее о ситуации с Меркелем рассказал главный тренер сборной Казахстана Михал Билек. Чех отметил, что всегда хотел видеть игрока «Хераклеса» в команде.