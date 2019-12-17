Александр Меркель объяснил, почему перестал играть за сборную Казахстана

Источник: AP 2019

В 2019 году Меркель вернулся в национальную команду после почти четырехлетней паузы. Он сыграл в матчах с Шотландией (3:0) и Россией (0:4) в марте, но пропустил остальные встречи отборочного цикла Евро-2020.

— Александр, почему сейчас не играете за сборную Казахстана? Федерация заявляла, что у вас есть проблемы с документами. Как можете это прокомментировать?

— Да, у меня есть проблемы с документами, из-за них, к сожалению, не смог принять участие в последних матчах. Однако работа по решению этого вопроса ведется, и я с нетерпением жду возможности сыграть за свою страну. Я надеюсь, что вопрос решится как можно скорее, потому что мне очень нравится выступать за национальную сборную.

— В прошедшем отборочном цикле многие особенно были разочарованы домашним поражением сборной от Кипра. Казалось, у нас были все возможности взять три очка дома…

— Мне сложно сказать, в чем причина, поскольку я наблюдал со стороны. Конечно, я был сильно разочарован поражением сборной в этом матче.

Отметим, что в текущем сезоне 27-летний Меркель забил два гола и отдал три ассиста в 17 матчах за «Хераклес». В сборной экс-футболист «Милана» дебютировал в 2015 году в матче с Исландией (0:0) и на данный момент провел за нее всего три игры.