Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
ТАСС, 19 декабря. Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
ТАСС, 19 декабря. Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1470 очков. В 2019 году сборная России провела 10 игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне на выезде проиграли команде Бельгии (1:3) и в гостях разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две домашние победы — над сборными
По итогам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы. Соперниками сборной России в групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Второе место в рейтинге занимает команда Франции (1733), третьими идут бразильцы (1712).
Свое положение в обновленном рейтинге ФИФА смогли улучшить семь команд — ЮАР (с 72-го на 71-е место), Боливии (с 76-го на 71-е), Бахрейна (с 100-го на 99-е), Лесото (с 140-го на 139-е),
Система подсчета очков
После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.
Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи
Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.