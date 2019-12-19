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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу завершила 2019 год ниже Нигера, Фарер и Индии в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге ФИФА, который опубликован сегодня, 19 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.

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У команды Михала Билека — 1155 очков, как и у Сьерре-Леоне и Гвинеи-Бисау. Выше Казахстана находятся такие страны, как Намибия (117-е место), Косово (115-е), Азербайджан (114-е), Нигер (112-е), Зимбабве (111-е), Фарерские острова (110-е), Индия (108-е), Мозамбик (105-е) и другие.

Лидером рейтинга ФИФА осталась Бельгия, опережающая чемпионов мира из Франции и Бразилию, которая в 2019 году выиграла Кубок Америки. В ТОП-5 также попали Англия и Уругвай. Шестое место занимает Хорватия, а в десятку лучших вошли Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.

В 2019 году сборная Казахстана заняла предпоследнее, пятое, место в группе отбора на Евро-2020. В 10 матчах команда Билека набрала 10 очков при разнице мячей 13:17, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

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