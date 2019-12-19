Сборная Казахстана по футболу завершила 2019 год ниже Нигера, Фарер и Индии в рейтинге ФИФА
Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге ФИФА, который опубликован сегодня, 19 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге ФИФА, который опубликован сегодня, 19 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
У команды Михала Билека — 1155 очков, как и у
Лидером рейтинга ФИФА осталась Бельгия, опережающая чемпионов мира из Франции и Бразилию, которая в 2019 году выиграла Кубок Америки. В ТОП-5 также попали Англия и Уругвай. Шестое место занимает Хорватия, а в десятку лучших вошли Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.
В 2019 году сборная Казахстана заняла предпоследнее, пятое, место в группе отбора на Евро-2020. В 10 матчах команда Билека набрала 10 очков при разнице мячей 13:17, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев шесть поражений.