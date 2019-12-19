Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.12
Барселона
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.12
Фрайбург
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
18.12
Айнтрахт Ф
Кельн
24
Футбол. Зарубежный
18.12
Вольфсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
18.12
Боруссия М
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
18.12
Брешиа
Сассуоло
02
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
17:37 (мск), источник: ТАСС

РФС организует новогодний автопробег с семейным праздником в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет новогодний автопробег по маршруту Москва — Нижний Новгород, который завершится семейным праздником. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Автопробег «Наши парни» начнется 21 декабря у Дома футбола в Москве, колонну возглавит автобус сборной России.

Читайте также
Попечители помогли РФС увеличить бюджет. Сборная сыграет на Евро-2020 в новой форме

Маршрут завершится семейным праздником в Нижнем Новгороде на площади перед одноименной ареной, где будут организованы новогодняя почта сборной России, фотозоны с Дедом Морозом и Санта-Клаусом, футбольные матчи с легендами, розыгрыши атрибутики национальной сборной, подарки и праздничный салют. Также для любителей фигурного катания у площади состоится ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и двукратного призера Олимпиад, двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

По пути в Нижний Новгород автобус сделает несколько остановок, в том числе в детском доме в городе Гороховце Владимирской области. Бывшие игроки сборной Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и Дмитрий Хлестов сыграют роли Дедов Морозов, Снегурочками станут футболистки сборной России Лина Якупова и Вероника Куропаткина.

В октябре на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» было подписано соглашение о сотрудничестве по программам развития и популяризации футбола.

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
РУСАДА не согласилось с решением WADA. Дело будет передано в суд
Сборная России завершила год за пределами топ-30 рейтинга ФИФА
Путин — о решении WADA: Так можно зачистить наших фигуристок
Максим Траньков: Ягудину придется отвечать за свои высказывания
Биатлон или водные лыжи? Спринт прошел в экстремальных условиях
Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес (фото)
Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь