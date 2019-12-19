РФС организует новогодний автопробег с семейным праздником в Нижнем Новгороде

Маршрут завершится семейным праздником в Нижнем Новгороде на площади перед одноименной ареной, где будут организованы новогодняя почта сборной России, фотозоны с Дедом Морозом и Санта-Клаусом, футбольные матчи с легендами, розыгрыши атрибутики национальной сборной, подарки и праздничный салют. Также для любителей фигурного катания у площади состоится ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и двукратного призера Олимпиад, двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.