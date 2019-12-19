Как сборная Казахстана ранее заканчивала год в рейтинге ФИФА

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Наиболее успешными для сборной стали 2001 и 2016 годы. Оба раза команда оказывалась на 98-м месте — это лучший показатель для Казахстана в рейтинге ФИФА за всю историю.

В 2001 году сборная под руководством Вахида Масудова провела последние матчи под эгидой Азиатской футбольной конфедерации. Тогда команда уступила Ираку первое место в группе отбора на ЧМ-2002, а после этого провела товарищеский матч с Эстонией.

В 2016 году командой руководил Талгат Байсуфинов. В товарищеских матчах сборная отметилась победами со счетом 1:0 над Азербайджаном и Китаем, а также ничьей с Грузией (1:1). В официальных встречах подопечные Байсуфинова в рамках отбора на ЧМ-2018 сумели отобрать очки у Польши (2:2) и Румынии (0:0).

Читайте также Сборная Казахстана по футболу завершила 2019 год ниже Нигера, Фарер и Индии в рейтинге ФИФА

Несколько раз сборная была близка к самым высоким позициям в рейтинге ФИФА в своей истории. В декабре 1997 года она занимала 107-е место, а через год — 102-е.

Худшее положение у национальной команды было зафиксировано в 1995 году. Тогда сборная расположилась на 163-м месте, проведя под руководством Серика Бердалина всего две игры — обе были товарищескими. Помимо ничьей с Кувейтом команда проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:3.

Отметим, что лидером в рейтинге ФИФА осталась Бельгия, которая опережает чемпионов мира французов и победителя Кубка Америки — 2019 команду Бразилии. В ТОП-5 также расположились Англия и Уругвай. На шестом месте финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии. Кроме того, в десятке лучших команд: Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Напомним, в 2019 году сборная Казахстана заняла предпоследнее, пятое, в отборочной группе на Евро-2020. В 10 матчах команда Михала Билека набрала 10 очков при разнице мячей 13:17. На счету национальной сборной три победы, одна ничья и шесть поражений.