Как сборная Казахстана ранее заканчивала год в рейтинге ФИФА
Сборная Казахстана завершила 2019 год на 118-м месте в рейтинге ФИФА. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, на каких позициях национальная команда пребывала в декабре в предыдущие 25 лет.
Сборная Казахстана завершила 2019 год на 118-м месте в рейтинге ФИФА. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, на каких позициях национальная команда пребывала в декабре в предыдущие 25 лет.
Наиболее успешными для сборной стали 2001 и 2016 годы. Оба раза команда оказывалась на 98-м месте — это лучший показатель для Казахстана в рейтинге ФИФА за всю историю.
В 2001 году сборная под руководством Вахида Масудова провела последние матчи под эгидой Азиатской футбольной конфедерации. Тогда команда уступила Ираку первое место в группе отбора на ЧМ-2002, а после этого провела товарищеский матч с Эстонией.
В 2016 году командой руководил Талгат Байсуфинов. В товарищеских матчах сборная отметилась победами со счетом 1:0 над Азербайджаном и Китаем, а также ничьей с Грузией (1:1). В официальных встречах подопечные Байсуфинова в рамках отбора на ЧМ-2018 сумели отобрать очки у Польши (2:2) и Румынии (0:0).
Несколько раз сборная была близка к самым высоким позициям в рейтинге ФИФА в своей истории. В декабре 1997 года она занимала 107-е место, а через год — 102-е.
Худшее положение у национальной команды было зафиксировано в 1995 году. Тогда сборная расположилась на 163-м месте, проведя под руководством Серика Бердалина всего две игры — обе были товарищескими. Помимо ничьей с Кувейтом команда проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:3.
Отметим, что лидером в рейтинге ФИФА осталась Бельгия, которая опережает чемпионов мира французов и победителя Кубка Америки — 2019 команду Бразилии. В ТОП-5 также расположились Англия и Уругвай. На шестом месте финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии. Кроме того, в десятке лучших команд: Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.
Напомним, в 2019 году сборная Казахстана заняла предпоследнее, пятое, в отборочной группе на Евро-2020. В 10 матчах команда Михала Билека набрала 10 очков при разнице мячей 13:17. На счету национальной сборной три победы, одна ничья и шесть поражений.
Положение сборной Казахстана в рейтинге ФИФА в декабре в предыдущие годы:
1994 год — 153-е место.
1995 — 163.
1996 — 156.
1997 — 107.
1998 — 102.
1999 — 123.
2000 — 120.
2001 — 98.
2002 — 117.
2003 — 136.
2004 — 147.
2005 — 137.
2006 — 135.
2007 — 112.
2008 — 137.
2009 — 125.
2010 — 138.
2011 — 138.
2012 — 142.
2013 — 128.
2014 — 139.
2015 — 129.
2016 — 98.
2017 — 137.
2018 — 119.