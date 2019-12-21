Сборная Казахстана по футболу нашла замену Узбекистану на товарищеский матч

В семи матчах против Армении у Казахстана всего одна победа при двух ничьих и четырех поражениях. Общая разница мячей составляет 6:12. Первый раз команды встретились в 2004 году в товарищеской игре — 3:3, а последний — в отборочном цикле чемпионата мира-2018: в Ереване Армения победила со счетом 2:0, а матч в Казахстане завершился ничьей — 1:1.