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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу нашла замену Узбекистану на товарищеский матч

Сборная Казахстана по футболу встретится с Арменией в товарищеском матче. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Источник: Reuters

Игра состоится 30 марта, а ее место проведения пока не определено.

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Изначально на эту дату Казахстанская федерация футбола (КФФ) вела переговоры о матче с Узбекистаном в Ташкенте.

В семи матчах против Армении у Казахстана всего одна победа при двух ничьих и четырех поражениях. Общая разница мячей составляет 6:12. Первый раз команды встретились в 2004 году в товарищеской игре — 3:3, а последний — в отборочном цикле чемпионата мира-2018: в Ереване Армения победила со счетом 2:0, а матч в Казахстане завершился ничьей — 1:1.

В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 118-е место, а Армения — 102-е. Для сравнения: Узбекистан идет 85-м.

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