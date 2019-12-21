Сборная Казахстана по футболу нашла замену Узбекистану на товарищеский матч
Сборная Казахстана по футболу встретится с Арменией в товарищеском матче. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Сборная Казахстана по футболу встретится с Арменией в товарищеском матче. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Игра состоится 30 марта, а ее место проведения пока не определено.
Изначально на эту дату Казахстанская федерация футбола (КФФ) вела переговоры о матче с Узбекистаном в Ташкенте.
В семи матчах против Армении у Казахстана всего одна победа при двух ничьих и четырех поражениях. Общая разница мячей составляет 6:12. Первый раз команды встретились в 2004 году в товарищеской игре — 3:3, а последний — в отборочном цикле чемпионата мира-2018: в Ереване Армения победила со счетом 2:0, а матч в Казахстане завершился ничьей — 1:1.
В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 118-е место, а Армения — 102-е. Для сравнения: Узбекистан идет 85-м.