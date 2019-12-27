Тренер Казахстана U-19: Наши футболисты уступают своим сверстникам из Европы в быстроте мышления

Источник: Prosports.kz

— Александр Михайлович, как вами и вашими помощниками проводилась селекция?

— Мы с одним из моих ассистентов Игорем Свечниковым посетили два турнира по нужному нам возрасту в Таразе. Когда начался сезон, выезжали на игры, в которых принимали участие наши кандидаты. Немало матчей посмотрели и в Нур-Султане. Считаю, что к тому моменту нам удалось собрать самых сильных футболистов для сборной до 19 лет.

— В каких компонентах игры уступают молодые казахстанские футболисты в возрасте 18−19 лет своим сверстниками из Европы?

— Прежде всего, в быстроте мышления. Наши игроки технически подготовлены неплохо, но в быстроте мышления и действий во время матча ребята уступают сильно своим соперникам из Европы. К сожалению, таков уровень отечественных чемпионатов, в том числе Первой и Второй лиг, где играют большинство наших игроков. Также отстаем сильно по темпу и ритму игры. И физически европейские футболисты будут покрепче наших ребят.

— Есть ли в составе юношеской сборной Казахстана U-19 футболисты, способные дорасти до уровня Национальной сборной Казахстана?

— Несомненно, есть очень перспективные и талантливые парни. С желанием и работоспособностью у них все в порядке. Если они сохранят этот настрой и дальше, то есть шанс, что они вырастут до уровня Национальной сборной Казахстана.

— В Казахстане со следующего сезона футболисты из стран ЕАЭС не будут считать легионерами, аналогичный закон готовы принять в России. Вы успели в качестве футболиста поиграть в России, работали в соседней стране тренером. Следовательно, хотелось бы узнать ваше мнение: есть ли шанс, что наши самые одаренные юные футболисты могут заинтересовать лучшие российские академии? И нужно ли нашим молодым футболистам уезжать в Россию в раннем возрасте?

— Безусловно, в Казахстане есть талантливые ребята. Уедут ли они в Россию? Все зависит от их желания и смелости. Считаю, что уже в раннем возрасте нужно уезжать в сильные академии и клубы, чтобы получить качественную подготовку и приносить пользу сборным командам Казахстана.

— Ваши пожелания на Новый год…