Альтернативная сборная Казахстана. Кого игнорировал Билек в 2019 году

Алмат Бекбаев, «Жетысу»

Да, Бекбаев уже возрастной вратарь и едва ли может претендовать на статус первого номера, но его статистика в «Жетысу» выглядит очень прилично. Из голкиперов, не призывавшихся в сборную, у него самые впечатляющие показатели — 20 матчей, 11 игр на ноль. У Бекбаева лучше процент «сухих» матчей, чем у Игоря Шацкого, хотя к вратарю «Шахтера» нет особых вопросов, ведь он свой вызов заслужил справедливо.

В целом, Алмат смотрелся не хуже Стаса Покатилова и все того же Шацкого. Хотя есть одно «но»: «Жетысу» был одной из самых оборонительных команд сезона, то есть игры на ноль — это заслуга не только Бекбаева, но и всей обороны талдыкорганцев.

Марат Быстров, «Ордабасы»

В сборной Казахстана справа чаще играет левоногий Ян Вороговский, это — выход из ситуации, хоть и вынужденный. Быстров мог бы закрыть позицию правого латераля, он довольно выносливый и современный крайний защитник, однако шанса ему так и не дали.

Нуралы Алип, «Кайрат»

Молодой кайратовец не всегда попадал в основу клуба: вероятно, именно поэтому его не использовали в сборной, хотя очевидно, что Алип — самый перспективный центрбек в Казахстане. Но снова можно понять Билека — он рассчитывал на более опытных и стабильно играющих защитников. Однако уже в будущем цикле Алип вполне может навязать конкуренцию Александру Марочкину, Сергею Малому и Темирлану Ерланову.

Руслан Валиуллин, «Тобол»

Едва ли не самый стабильный защитник «Тобола» в минувшем сезоне. Валиуллин пропустил лишь один матч в КПЛ и старательно утюжил всю бровку. Но позиция левого защитника в сборной и без того насыщена, ведь Дмитрий Шомко и Гафуржан Суюмбаев периодически меняются, а все того же Вороговского и вовсе отправили на правый фланг. Возможно, в будущем Валиуллин все-таки получит полноценный шанс в сборной, ведь он моложе Суюмбаева и Шомко.

Думан Нарзилдаев, «Кайсар»

В отличие от Асхата Тагыбергена, десятый номер «Кайсара» так и не получил игровое время в команде Билека. Возможно, Нарзилдаев сыграл менее ярко, чем в прошлом году, но его работоспособность была на уровне. Полузащитник помог «Кайсару» выиграть трофей, а уже в следующем году может оправдать авансы, выданные ему самим Андреем Аршавиным.

Аслан Дарабаев, «Жетысу»

У Аслана был сложный стартовый период в «Иртыше», но после смены в обстановки опытный хавбек стал одним из лидеров «Жетысу» и значительно разнообразил игру команды Дмитрия Огая в центре поля. В 24 матчах у Дарабаева 12 результативных действий — свой вызов в сборную он определенно заслужил.

Рамазан Оразов, «Кайрат»

Многие молодые кайратовцы провели не совсем ровный сезон, и это коснулось в том числе Оразова. Воспитанник академии алматинского клуба сумел заиграть при Алексее Шпилевском и был достаточно универсален. Безусловно, пока Оразов — скорее, игрок молодежной сборной, но вполне можно допустить, что он совершит такой же скачок в развитии, как его одноклубник Айбол Абикен.

Асланбек Какимов, «Актобе»

На фоне высочайшей результативности Абата Аймбетова несколько в тени оказался один из лучших ассистентов чемпионата Какимов. Именно он разгонял атаки «Актобе», исполнял стандарты и был движущей силой молодого коллектива. Какимов забил четыре гола, отдал восемь ассистов и уже подписал контракт с «Тоболом». В дальнейшей логической цепочки не хватает лишь сборной Казахстана.

Азат Нургалиев, «Тобол»

Нургалиев — ментальный лидер «Тобола» и уже один из самых опытных игроков КПЛ. В 33 года полузащитник все также неутомим и остр в атаке. Может быть, под Нургалиева не очень подходила схема сборной, но на некоторые игры он вполне мог выйти на поле, а не числиться в резервном списке. Десять голов и восемь ассистов прямо говорят, что Азат заслужил большего, ведь его статистика оказалась даже лучше, чем у Бауыржана Исламхана.

Еркебулан Нургалиев, «Шахтер»

Еще один крайне полезный и работоспособный полузащитник, который являлся скрытым лидером «Шахтера». Нургалиев органично смотрелся в комбинационной игре карагандинского клуба и давал необходимый объем. Нургалиев, будучи атакующим игроком, отличился меньше, чем Перич и Зенев, но все-таки у него было больше оборонительных функций.

Роман Муртазаев, «Астана»

«Муртазаев? У него был шанс, но он не показал того, что я ожидал. Если он будет эффективно играть за клуб, мы обязательно его вызовем. Мы видели Муртазаева во многих матчах и видели Щеткина, по стилю игры мне больше подходит Алексей», — говорил Билек.