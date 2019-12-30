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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна причина срыва матча сборной Казахстана по футболу с Узбекистаном

Главный тренер сборной Казахстана по футболу чешский специалист Михал Билек отменил товарищеский матч с командой Узбекистана, который был запланирован на весну следующего года. Об этом сообщает Championat.Asia.

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По информации издания, Билек заявил, что не видит смысла проводить игру с азиатской командой, в то время как Казахстан выступает под эгидой Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В ноябре прошлого года главный тренер узбекистанцев Вадим Абрамов подчеркивал, что у его команды на весну запланированы сборы в ОАЭ, потому время на проведение этой встречи придется выкраивать. Кроме того, специалист предположил, что и у казахстанцев есть собственные планы на это время.

Товарищеский матч между Казахстаном и Узбекистаном после 13-летнего перерыва должен был состояться в Ташкенте 26 марта 2020 года. До этого сборные Узбекистана и Казахстана провели шесть очных встреч. Две из них выиграли узбекские футболисты, одну — казахстанские. Еще три матча завершились вничью.

Как уточняет Championat.Asia, Узбекистан все-таки проведет встречу в Ташкенте 26 марта, соперником выступит команда Армении.

Ранее сборная Казахстана объявила, что тоже сыграет с Арменией — матч состоится 30 марта в Алматы.

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