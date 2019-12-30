РФС: Черчесов продолжит работу в рамках подписанного ранее контракта
ЕВРО-2020. Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной России по футболу в рамках подписанного ранее контракта, сообщается на сайте РФС.
ЕВРО-2020. Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной России по футболу в рамках подписанного ранее контракта, сообщается на сайте РФС.
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после чемпионата Европы во Франции, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Черчесова российская команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира-2018, а также досрочно оформила путевку в финальную часть ЕВРО-2020.
После чемпионата мира-2018 с Черчесовым был заключен контракт по схеме «2+2». В ноябре глава РФС Александр Дюков заявил, что Черчесову было сделано предложение по новому контракту, которое находится на рассмотрении у тренера.
Также РФС сообщил, что в рамках ранее подписанных соглашений продолжат работу со сборными: Михаил Галактионов (молодежная сборная России), Олег Левин (сборная России, игроки в возрасте до 20 лет), Вадим Гаранин (юношеская сборная России 2005 года рождения), Давид Калатозишвили (женская сборная России, игроки в возрасте до 21 года), Ольга Порядина (женская юниорская сборная России, игроки в возрасте до 16 лет), Илья Леонов (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергей Скорович (национальная, студенческая, молодежная сборные России по мини-футболу) и Константин Маевский (юниорские сборные России по мини-футболу).