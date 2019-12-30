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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Черчесов продолжит работу в рамках подписанного ранее контракта

ЕВРО-2020. Станислав Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной России по футболу в рамках подписанного ранее контракта, сообщается на сайте РФС.

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Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после чемпионата Европы во Франции, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Черчесова российская команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира-2018, а также досрочно оформила путевку в финальную часть ЕВРО-2020.

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После чемпионата мира-2018 с Черчесовым был заключен контракт по схеме «2+2». В ноябре глава РФС Александр Дюков заявил, что Черчесову было сделано предложение по новому контракту, которое находится на рассмотрении у тренера.

Также РФС сообщил, что в рамках ранее подписанных соглашений продолжат работу со сборными: Михаил Галактионов (молодежная сборная России), Олег Левин (сборная России, игроки в возрасте до 20 лет), Вадим Гаранин (юношеская сборная России 2005 года рождения), Давид Калатозишвили (женская сборная России, игроки в возрасте до 21 года), Ольга Порядина (женская юниорская сборная России, игроки в возрасте до 16 лет), Илья Леонов (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергей Скорович (национальная, студенческая, молодежная сборные России по мини-футболу) и Константин Маевский (юниорские сборные России по мини-футболу).

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