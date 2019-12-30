РФС: Черчесов продолжит работу в рамках подписанного ранее контракта

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Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после чемпионата Европы во Франции, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Черчесова российская команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира-2018, а также досрочно оформила путевку в финальную часть ЕВРО-2020.

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После чемпионата мира-2018 с Черчесовым был заключен контракт по схеме «2+2». В ноябре глава РФС Александр Дюков заявил, что Черчесову было сделано предложение по новому контракту, которое находится на рассмотрении у тренера.