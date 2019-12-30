Товарищеский матч сборных Польши и России пройдет в Варшаве

РФС в декабре объявил, что перед чемпионатом Европы сборная России проведет контрольные матчи с командами Швеции (28 марта на выезде), Молдавии (31 марта на выезде), Польши (2 июня на выезде) и Сербии (6 июня на своем поле).
На сайте РФС сообщается, что игра со шведами пройдет в Стокгольме, с командой Молдавии — в Кишиневе на стадионе «Зимбру», встреча с поляками — в Варшаве на стадионе «Народовы».
Сборная России на групповом этапе ЕВРО-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительная — в Копенгагене.