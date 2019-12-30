Товарищеский матч сборных Польши и России пройдет в Варшаве

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РФС в декабре объявил, что перед чемпионатом Европы сборная России проведет контрольные матчи с командами Швеции (28 марта на выезде), Молдавии (31 марта на выезде), Польши (2 июня на выезде) и Сербии (6 июня на своем поле).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На сайте РФС сообщается, что игра со шведами пройдет в Стокгольме, с командой Молдавии — в Кишиневе на стадионе «Зимбру», встреча с поляками — в Варшаве на стадионе «Народовы».