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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Товарищеский матч сборных Польши и России пройдет в Варшаве

ЕВРО-2020. Товарищеский матч между сборными Польши и России состоится в Варшаве, это следует из расписания игр российской команды, которое опубликовано на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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РФС в декабре объявил, что перед чемпионатом Европы сборная России проведет контрольные матчи с командами Швеции (28 марта на выезде), Молдавии (31 марта на выезде), Польши (2 июня на выезде) и Сербии (6 июня на своем поле).

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На сайте РФС сообщается, что игра со шведами пройдет в Стокгольме, с командой Молдавии — в Кишиневе на стадионе «Зимбру», встреча с поляками — в Варшаве на стадионе «Народовы».

Сборная России на групповом этапе ЕВРО-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительная — в Копенгагене.

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