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13:39 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Юревич стал главным тренером футболистов юношеской сборной Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный футболист Александр Юревич стал новым главным тренером юношеской сборной Беларуси (U-17), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации футбола.

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Будучи игроком, Александр Юревич, которому сейчас 40 лет, выступал в борисовском БАТЭ, львовских «Карпатах» и солигорском «Шахтере». Он является семикратным чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок и Кубок страны. В составе национальной сборной Александр Юревич провел 32 матча. Завершив активную игровую карьеру, он работал с дублирующим составом солигорского «Шахтера».

В ноябре 2020 года сборной Беларуси из юношей 2004 года рождения и младше предстоит стартовать в отборочном турнире первенства Европы — 2021. Соперниками подопечных Александра Юревича в квалификационной группе 10 будут сверстники из Люксембурга, Швейцарии и Венгрии.

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