Александр Юревич стал главным тренером футболистов юношеской сборной Беларуси

Будучи игроком, Александр Юревич, которому сейчас 40 лет, выступал в борисовском БАТЭ, львовских «Карпатах» и солигорском «Шахтере». Он является семикратным чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок и Кубок страны. В составе национальной сборной Александр Юревич провел 32 матча. Завершив активную игровую карьеру, он работал с дублирующим составом солигорского «Шахтера».

В ноябре 2020 года сборной Беларуси из юношей 2004 года рождения и младше предстоит стартовать в отборочном турнире первенства Европы — 2021. Соперниками подопечных Александра Юревича в квалификационной группе 10 будут сверстники из Люксембурга, Швейцарии и Венгрии.