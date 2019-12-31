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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Подарок Турции от Куата, раздражение Левандовски и разгром Шотландии. Пять лучших матчей сборной Казахстана в 2010-х

Уходящий год закрывает целую декаду, поэтому сейчас стоит подводить итоги не только за минувшие 365 дней, но и за десять лет. К сожалению, сборная Казахстана провела не так много успешных матчей за этот период, как хотелось бы, но корреспондент Vesti.kz вспомнил те игры, которые точно подарили нам позитивные эмоции и не оставили болельщиков равнодушными.

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6 сентября 2015 года. Квалификация Евро-2016

Исландия 0−0 Казахстан

Именно с того отборочного цикла начался взлет сборной Исландии, которая вскоре пробьется на Евро-2016 и на ЧМ-2018. В Исландии крайне тяжело играть даже большим командам, но Казахстан сумел набрать очки в Рейкьявике.

Команда Юрия Красножана проводила неровный, но достаточно внушительный отборочный цикл, было заметно, что команда значительно меняется как в игровом, так и в ментальном плане. Ничья с Исландией — важный результат для той сборной Казахстана, которая все-таки выжала результат по итогам своей игры, поскольку до этого случались крайне обидные поражения в цикле от чехов, голландцев и турок.

Кстати, та встреча не только принесла достойный результат, но и положила начало странной карьере Александра Меркеля в сборной.

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13 октября 2015 года. Квалификация Евро-2016

Латвия 0−1 Казахстан

И еще один важный матч в цикле Евро-2016. Сборная Казахстана, обыграв на выезде Латвию, обошла балтийскую команду и не стала последней в группе (что было бы несправедливо для того коллектива Красножана). Исламбек Куат стал одной из движущих сил той сборной и забил победный гол в Риге. Тем самым он не только принес победу Казахстану, но и сделал счастливой всю Турцию, которая пробилась напрямую на Евро именно благодаря голу хавбека «Кайрата».

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4 сентября 2016 года. Квалификация ЧМ-2018

Казахстан 2−2 Польша

К 35-й минуте матча с Польшей казалось, что сборная Казахстана на дне и у нее минимум шансов для спасения репутации. За несколько дней до игры с поляками команда Талгата Байсуфинова провалилась в Бишкеке против сборной Кыргызстана и это лишь добавило негатива. Но второй тайм на «Астана Арене» против Польши стал одним из самых неожиданных сценариев в истории казахстанского футбола. Сергей Хижниченко блеснул результативностью, а защитники нашей команды обезвредили атаку Польши, сильно раздражая при этом Роберта Левандовски.

Возможно, это был самый нервный, эмоциональный и красочный матч сборной Казахстана за последние десять лет, учитывая итоговый результат.

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23 марта 2018 года. Товарищеский матч

Венгрия 2−3 Казахстан

Станимир Стойлов возглавил сборную после очень успешного периода работы в «Астане». Казалось, что выбор в пользу болгарина принесет Казахстану исторические результаты, и его старт в сборной лишь подкрепил это мнение. Стойлов не побоялся выставить на свой первый матч (пусть и товарищеский) сразу нескольких молодых игроков, которые дали ему результат. Еркебулан Сейдахмет и Бахтиер Зайнутдинов при поддержке более опытных Бауыржана Исламхана и Романа Муртазаева нанесли поражение Венгрии на ее стадионе. Эффект от той встречи казался потрясающим, несмотря на то, что игра была товарищеской. Но тогда еще никто не знал, что будет ничья с Андоррой, поражения от Грузии и отставка Стойлова.

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21 марта, 2019 года. Квалификация Евро-2020

Казахстан 3−0 Шотландия

После серого выступления в Лиге наций у сборной снова новый тренер, довольно статусный, но совершенно непонятно, что было ожидать от этой команды. Михал Билек провел свой дебютный официальный матч в сборной Казахстана на невероятном уровне. Маэстро Меркель в полузащите, еще одно свежее лицо команды — Перцух, активные фланги, доминирующий и современный футбол — все это принесло разгромную победу над Шотландией. Та игра, возможно, отодвинула уже далекий успех над Сербией и стала вдохновляющим событием для всего сезона.

Да, сборная в итоге лишь повторила рекорд по количеству набранных очков в отборочных циклах (после вступления в УЕФА), но эту победу над Шотландией мы определенно не скоро забудем.

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