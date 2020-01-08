Экс-футболист сборной России признался, что пил вино перед каждой игрой
Бывший футболист сборной России, «Челси», «Локомотива» и «Бордо» Алексей Смертин дал интервью, в котором признался, что пил вино перед каждой игрой.
Бывший футболист сборной России, «Челси», «Локомотива» и «Бордо» Алексей Смертин дал интервью, в котором признался, что пил вино перед каждой игрой.
«Вино — это полезный продукт для спортсмена, безусловно. Более того, я его пью даже накануне марафона.
В «Бордо» мы сидели за общим столом с ребятами, а для руководства был отдельный стол. У них на столе всегда стояли
Я так пристрастился, что перед каждой игрой выпивал