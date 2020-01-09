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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против Литвы

Национальная сборная Казахстана по футболу в марте сыграет товарищеский матч против Литвы, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: Reuters

С 23 по 30 марта команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Талгаре. В рамках подготовки запланированы две товарищеские игры в Алматы. Ранее стало известно, что 30 марта Казахстан сыграет с Арменией. Теперь же объявлено, что встреча с Литвой состоится 27 марта.

Сборную Литвы тренирует 52-летний специалист Вальдас Урбонас. В завершившемся отборочном цикле чемпионата Европы-2020 Литва была в группе В вместе со сборными Украины, Португалии, Сербии и Люксембурга. В текущем Рейтинге ФИФА будущий соперник Казахстана расположился на 131 месте.

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