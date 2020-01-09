Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против Литвы
Национальная сборная Казахстана по футболу в марте сыграет товарищеский матч против Литвы, сообщается на сайте КФФ.
Национальная сборная Казахстана по футболу в марте сыграет товарищеский матч против Литвы, сообщается на сайте КФФ.
С 23 по 30 марта команда проведет
Сборную Литвы тренирует 52-летний специалист Вальдас Урбонас. В завершившемся отборочном цикле чемпионата Европы-2020 Литва была в группе В вместе со сборными Украины, Португалии, Сербии и Люксембурга. В текущем Рейтинге ФИФА будущий соперник Казахстана расположился на 131 месте.