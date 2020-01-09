Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против Литвы

С 23 по 30 марта команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Талгаре. В рамках подготовки запланированы две товарищеские игры в Алматы. Ранее стало известно, что 30 марта Казахстан сыграет с Арменией. Теперь же объявлено, что встреча с Литвой состоится 27 марта.