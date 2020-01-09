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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

Первый соперник в 2020 году. Как играли между собой команды из Казахстана и Литвы

Первым соперником сборной Казахстана по футболу в 2020 году станет национальная команда Литвы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее проходили матчи между представителями двух стран.

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Источник: Reuters

2014 год. Товарищеский матч.

Литва — Казахстан 1:1 (1:0).

Голы: Вичюс, 5 — Жумаскалиев, 69.

Первая и пока единственная встреча соперников на уровне сборных состоялась 5 марта 2014 года. Тот матч, сыгранный в Анталье, завершился вничью.

Полузащитник карагандинского «Шахтера» и сборной Литвы Гедиминас Вичюс на пятой минуте открыл счет. А во втором тайме Нурбол Жумаскалиев установил окончательный результат.

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Лига Европы 2014/15. Второй квалификационный раунд.

«Атлантас» (Клайпеда) — «Шахтер» (Караганда) 0:0, 0:3.

Карагандинсикй «Шахтер» в розыгрыше Лиги Европы 2014/15 изо всех сил старался повторить успех предыдущего сезона, когда первым из казахстанских клубов вышел в групповую стадию еврокубков.

Во втором квалификационном раунде «горняки» без особого труда справились с «Атлантасом» — 0:0 в гостях и победа дома со счетом 3:0. Однако по итогам следующего раунда «Шахтер» выбыл из числа участников Лиги Европы.

Лига чемпионов 2016/17. Второй квалификационный раунд.

«Жальгирис» (Вильнюс) — «Астана» 0:0, 1:2.

Столичный клуб едва не избежал вылета из Лиги чемпионов на старте квалификации сезона 2016/17. В первом выездном матче против сильнейшей команды Литвы «Жальгириса» была зафиксирована нулевая ничья.

В ответной встрече команду спас дубль защитника Марина Аничича, который при счете 1:1 забил победный гол на 92-й минуте.

Лига Европы 2017/18. Первый квалификационный раунд.

«Кайрат» (Алматы) — «Атлантас» (Клайпеда) 6:0, 2:1.

Алматинцы на старте еврокампании 2017/18 не испытали никаких проблем с «Атлантасом». В первом матче на своем поле «Кайрат» разгромил соперника со счетом 6:0. По дублю оформили Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич.
В ответном матче алматинцы благодаря голам Гоу и Иличевича довольствовались минимальной победой.

Лига Европы 2018/19. Первый квалификационный раунд.

«Тракай» (Тракай) — «Иртыш» (Павлодар) 0:0, 1:0.

Единственным казахстанским клубом, который неудачно противостоял представителю Литвы, стал «Иртыш». В квалификации Лиги Европы павлодарцы после нулевой ничьей на выезде против «Тракая» на своем поле уступили данному сопернику с минимальным счетом — 0:1.

Напомним, 27 марта сборная Казахстана в товарищеском матче в Алматы сыграет против Литвы. Ближайший соперник команды Михала Билека располагается на 131-м месте в рейтинге ФИФА. Команда Казахстана занимает 118 позицию.

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