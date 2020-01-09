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9 января, источник: Спорт РИА Новости

Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. Ларссон забил единственный мяч на 32-й минуте матча.

Ларссон в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 19 официальных матчей, в которых забил 6 мячей.

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