Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в четверг в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. Ларссон забил единственный мяч на 32-й минуте матча.
Ларссон в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 19 официальных матчей, в которых забил 6 мячей.