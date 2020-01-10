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09:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0).

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Источник: Reuters

22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца. Его заменили на 72-й минуте из-за проблем с передней частью бедра.

— Я мог вернуться на поле, — отметил Ларссон после матча. — Мы сделали несколько тестов, и я мог напрячь мышцу, но пока сложно что-то говорить. Надеюсь, ничего серьезного. Увидим сегодня-завтра.

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