Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции

22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца. Его заменили на 72-й минуте из-за проблем с передней частью бедра.

— Я мог вернуться на поле, — отметил Ларссон после матча. — Мы сделали несколько тестов, и я мог напрячь мышцу, но пока сложно что-то говорить. Надеюсь, ничего серьезного. Увидим сегодня-завтра.