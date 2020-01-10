Назван состав юношеской сборной на Кубок развития

К предстоящему турниру будут готовиться 23 футболиста:
вратари — Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Тимофей Юрасов («Динамо», Минск), Андрей Игнатович (РГУОР, Минск);.
защитники — Артем Бруй, Максим Касараб (оба — «Минск»), Владислав Беляев, Егор Пархоменко (оба — РГУОР, Минск), Даниил Мартынович, Роман Марчук, Виталий Урбанович (все — «Динамо», Брест), Егор Осипов (БАТЭ, Борисов);.
полузащитники — Арсений Мигдаленок, Юлий Кузнецов, Кирилл Зинович (все — «Минск»), Дмитрий Нижник (РГУОР, Минск), Иван Михнюк, Кирилл Черноок, Илья Москаленчик (все — «Динамо», Брест), Артем Журко (РЦОР-БГУ, Минск);.
нападающие — Максим Кунский (РЦОР-БГУ, Минск), Дмитрий Латыхов («Динамо», Минск), Егор Шедько (РГУОР, Минск), Артур Кузьмич («Минск»).
На предварительном этапе Кубка развития — 2020 белорусские футболисты сыграют в группе А вместе со сверстниками из Узбекистана (19 января), Финляндии (21 января) и Бельгии (23 января). В квартете В выступят команды Грузии, Исландии, Израиля и Таджикистана. После завершения группового этапа 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места.
В этом году розыгрыш Кубка развития в Минске пройдет уже в 16-й раз. Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019 годы), а еще 4 раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Для белорусской команды турнир станет важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции подопечные Андрея Скоробогатько поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.