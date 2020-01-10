Назван состав юношеской сборной на Кубок развития

На предварительном этапе Кубка развития — 2020 белорусские футболисты сыграют в группе А вместе со сверстниками из Узбекистана (19 января), Финляндии (21 января) и Бельгии (23 января). В квартете В выступят команды Грузии, Исландии, Израиля и Таджикистана. После завершения группового этапа 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места.

В этом году розыгрыш Кубка развития в Минске пройдет уже в 16-й раз. Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019 годы), а еще 4 раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Для белорусской команды турнир станет важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции подопечные Андрея Скоробогатько поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.