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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эрдоган забрал у меня всё». Легенда сборной Турции Шукюр работает таксистом в США

Бывший футболист сборной Турции Хакан Шукюр рассказал, как складывается его жизнь спустя несколько лет после завершения профессиональной карьеры.

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Источник: AP 2020

В 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. Его признали членом террористической организации из-за связей с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. После этого Хакан был вынужден уехать в Сан-Франциско, где открыл кофейный бизнес, однако после того как в его заведение стали приходить «странные люди», он оказался под защитой полиции, а его делом занялось ФБР. В дальнейшем экс-форвард перебрался в Вашингтон, где стал работать водителем такси и продавцом книг.

«Сейчас я приступаю к работе. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня всё. Моё право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать», — цитирует Шукюра Mundo Deportivo со ссылкой на Welt am Sonntag.

Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».

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10 декабря 2019© Ньюстюб
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