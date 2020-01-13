«Эрдоган забрал у меня всё». Легенда сборной Турции Шукюр работает таксистом в США
Бывший футболист сборной Турции Хакан Шукюр рассказал, как складывается его жизнь спустя несколько лет после завершения профессиональной карьеры.
Бывший футболист сборной Турции Хакан Шукюр рассказал, как складывается его жизнь спустя несколько лет после завершения профессиональной карьеры.
В 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами
«Сейчас я приступаю к работе. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня всё. Моё право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать», — цитирует Шукюра Mundo Deportivo со ссылкой на Welt am Sonntag.
Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».