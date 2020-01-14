Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится в Москве

Сборная России перед стартом чемпионата Европы с 21 по 31 мая проведет сбор в Новогорске. После игр с поляками и сербами команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Новогорске до 11 июня, затем отправится в Санкт-Петербург, где 13 июня проведет свой стартовый матч на ЕВРО-2020 против сборной Бельгии. Вторую встречу на турнире сборная России сыграет также в Санкт-Петербурге 17 июня против команды Финляндии. С 14 по 16 июня российские футболисты будут работать в городе на Неве. К заключительному для себя матчу группового этапа ЕВРО-2020 против команды Дании, который состоится 22 июня в Копенгагене, сборная России будет готовиться в Новогорске.