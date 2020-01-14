Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится в Москве
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч против команды Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч против команды Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Встреча состоится 6 июня. Стадион, на котором пройдет игра, пока не уточняется.
Ранее стало известно, что в рамках подготовки к ЕВРО-2020 сборная России на выезде проведет товарищеские матчи против команд Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня).
Сборная России перед стартом чемпионата Европы с 21 по 31 мая проведет сбор в Новогорске. После игр с поляками и сербами команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Новогорске до 11 июня, затем отправится в