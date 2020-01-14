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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится в Москве

ЕВРО-2020. Сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч против команды Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

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Встреча состоится 6 июня. Стадион, на котором пройдет игра, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к ЕВРО-2020 сборная России на выезде проведет товарищеские матчи против команд Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня).

Сборная России перед стартом чемпионата Европы с 21 по 31 мая проведет сбор в Новогорске. После игр с поляками и сербами команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Новогорске до 11 июня, затем отправится в Санкт-Петербург, где 13 июня проведет свой стартовый матч на ЕВРО-2020 против сборной Бельгии. Вторую встречу на турнире сборная России сыграет также в Санкт-Петербурге 17 июня против команды Финляндии. С 14 по 16 июня российские футболисты будут работать в городе на Неве. К заключительному для себя матчу группового этапа ЕВРО-2020 против команды Дании, который состоится 22 июня в Копенгагене, сборная России будет готовиться в Новогорске.

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