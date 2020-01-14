Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Рома
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
12.01
ПСЖ
Монако
33
Футбол. Зарубежный
13.01
Парма
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
15.01
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
15.01
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
15.01
Монако
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
20:09 (мск), источник: Известия

Украинский футболист «Динамо» сравнил свою сборную с российской

Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Иван Ордец считает, что сборная Украины сильнее российской национальной команды. Воспитанник донецкого «Шахтера» при этом поставил уровень чемпионата РФ выше украинского.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Украинская сборная сильнее российской. В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников. Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч», — сказал Ордец в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам украинского легионера, к такой игре в сборной его страны шли два года. «Поначалу было непросто: мысль имелась, но не хватало концовки. Теперь же появилась завершенность», — подчеркнул он.

Фоторепортаж
Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола

Защитник отметил: раньше в основном рассчитывали на самоотдачу, индивидуальные действия, а теперь основное — мысль. «Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, чем можно пользоваться», — резюмировал Ордец.

Футболист также выразил пожелание, чтобы команды России и Украины встретились летом на чемпионате Европы-2020. Это возможно после группового турнира, если обе сборные выйдут в плей-офф. «Во-первых, эта встреча означала бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений», — сказал Ордец.

При сравнении чемпионатов России и Украины по футболу защитник «Динамо» сделал однозначный выбор в пользу РПЛ. «В Украине на высоком уровне лишь “Шахтер” да киевское “Динамо”, у которого в последние два-три года заметный спад. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола», — заметил игрок.

27-летний Ордец родился в Донецкой области и до лета 2019 года выступал на родине за «Шахтер» (с перерывом на один сезон в клубе «Ильичевец»). После перехода в «Динамо» защитник сыграл в России четыре матча и отметился одним забитым мячом.

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Дончич стал суперзвездой NBA без выдающейся скорости и атлетизма»
Четвертая версия: «Известия» выбрали составы на Матч звезд Единой лиги
Ларионов — новый главный тренер молодежной сборной России?
В «Спартаке» ввели режим ручного управления: репортаж из ОАЭ
10 часов в «обезьяннике». Невероятные истории о тренере «Барсы»
«Барселона» — первая, «Зенит» — 28-й. Кто сколько зарабатывает
Александр Овечкин побил еще несколько рекордов в НХЛ
Тихонов о Губерниеве: Ни один мошенник не имел такой репутации
Месси и Суарес тепло попрощались с Эрнесто Вальверде (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь