Украинский футболист «Динамо» сравнил свою сборную с российской

Источник: РИА "Новости"

«Украинская сборная сильнее российской. В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников. Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч», — сказал Ордец в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам украинского легионера, к такой игре в сборной его страны шли два года. «Поначалу было непросто: мысль имелась, но не хватало концовки. Теперь же появилась завершенность», — подчеркнул он.

Защитник отметил: раньше в основном рассчитывали на самоотдачу, индивидуальные действия, а теперь основное — мысль. «Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, чем можно пользоваться», — резюмировал Ордец.

Футболист также выразил пожелание, чтобы команды России и Украины встретились летом на чемпионате Европы-2020. Это возможно после группового турнира, если обе сборные выйдут в плей-офф. «Во-первых, эта встреча означала бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений», — сказал Ордец.

При сравнении чемпионатов России и Украины по футболу защитник «Динамо» сделал однозначный выбор в пользу РПЛ. «В Украине на высоком уровне лишь “Шахтер” да киевское “Динамо”, у которого в последние два-три года заметный спад. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола», — заметил игрок.