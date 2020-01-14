Победы и провалы. Как главные тренеры сборной Казахстана совмещали работу в клубах до Билека

Леонид Пахомов («Кайрат»)

Российский специалист стал первым иностранным тренером в истории сборной Казахстана. Он возглавил национальную команду в феврале 2003-го, а конце того же года принял «Кайрат». Совмещение должностей не принесло пользы ни самому Пахомову, ни его командам. Сборная при нем провела девять матчей, не сумев одержать ни одной победы — две ничьи и семь поражений.

«Кайрат» под его руководством стартовал не очень убедительно в чемпионате 2004 года. Алматинцы одержали две победы в шести матчах (в остальных встречах две ничьи и столько же поражений). После драматического проигрыша сборной Казахстана в товарищеском матче против Азербайджана (2:3), случившегося 28 апреля 2004 года, Пахомов покинул оба поста.

В сборной его сменил Сергей Тимофеев, дебютировавший в сентябре в официальных матчах под эгидой УЕФА, а в «Кайрате» Алексей Петрушин, приведший алматинцев в этом же сезоне к золотым наградам чемпионата страны.

Сергей Тимофеев («Экибастузец», «Атырау»)

Тимофеев во время прихода в сборную Казахстана тренировал «Экибастузец» и по итогам сезона-2004 занял в суперлиге восьмое место со своим клубом.

В июне 2005 года наставник национальной команды принял «Атырау». «Нефтяники» по итогам сезона стали десятыми. Сборная же под руководством Тимофеева дебютировала в официальных матчах в УЕФА и в отборочном цикле чемпионата мира-2006 набрала одно очко, став последней в группе.

В конце 2005 года Тимофеев завершил работу в сборной и «Атырау», а вернулся в казахстанский футбол спустя 11 лет и с 2016-го тренирует «Алтай» из первой лиги.

Арно Пайперс («Астана», «Алма-Ата»)

Голландец в начале 2006 года возглавил национальную сборную Казахстана и стал тренером «Астаны», которая прежде именовалась «Женисом».

Пайперсу удалось выиграть со столичным клубом чемпионат, а в 2007 году национальная команда под руководством набрала десять очков в отборочном турнире Евро-2008, показав лучший результат в своей истории.

К слову, летом 2007 года голландец пошел на второе совмещение, став главным тренером «Алма-Аты». Его подопечные по итогам сезона заняли шестое место в суперлиге.

В 2008 году, уже в начале отборочного цикла ЧМ-2010 Пайперс покинул сборную Казахстана. Его сменил немец Бернд Шторк.

Бернд Шторк («Алма-Ата»)

Немец как и Тимофеев, в отличие от своих коллег совершил обратное совмещение — он попал в сборную из клуба. С июля 2008 года тренировал «Алма-Ату» и молодежную сборную Казахстана. В октябре того же года он стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана.

При нем «Алма-Ата» дошла до финала Кубка, но уступила «Актобе». В конце года клуб объединился с «Мегаспортом» — новая команда получила название «Локомотив», а сейчас именуется «Астаной».

Сам Шторк проработал в сборной Казахстана до осени 2010 года. Его отставка произошла после неудачного старта в отборочном цикле Евро-2012. В начале 2011 года преемником немца в национальной команде стал чех Мирослав Беранек.

Мирослав Беранек («Астана»)

Чех возглавил сборную Казахстана в конце января 2011 года. Во главе команды он провел несколько товарищеских встреч и большую часть отборочного турнира Евро-2012, который начинал Шторк.

Сборная с четырьмя баллами заняла последнее место в группе A. Все очки были набраны при Беранике (победа над Азербайджаном и ничья с Австрией).

В мае 2012 года чешский специалист возглавил «Астану», приведя клуб к пятому месту в чемпионате по итогам сезона. Летом 2013-го столичный клуб неудачно дебютировал в еврокубках, проиграв по сумме двух встреч болгарскому «Ботеву» — 0:6. Вскоре после этого чех подал в отставку, продолжив работать со сборной.

Национальную команду он покинул в октябре того же года — после завершения отборочного турнира ЧМ-2014, в котором сборная Казахстана с пятью очками стала предпоследней в группе.

Напомним, в начале 2019 года Билек стал главным тренером сборной Казахстана. Чех стал 17-м по счету наставником в истории национальной команды. Под руководством Билека сборная сыграла десять матчей, победив в трех из них, в одном была зафиксирована ничья, а в остальных шести поединках его подопечные уступили.

При Билеке сборная Казахстана повторила свой лучший результат в квалификационных турнирах под эгидой УЕФА. В отборе на Евро-2020 команда набрала десять очков — столько же, сколько в кампании на Евро-2008.

В прошедшем турнире сборная Казахстана сокрушила Шотландию (3:0) и дважды оказалась сильнее Сан-Марино (4:0 и 3:1), а также сыграла на выезде вничью с Кипром — 1:1.

Отметим, что чешский специалист мог и раньше возглавить клуб КПЛ. В декабре 2017 года Билек вел переговоры с «Иртышом», но стороны не смогли договориться.