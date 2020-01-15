Молодежная сборная России по футболу сыграет с венграми и североирландцами на сборе

«Сборная Северной Ирландии уже давно известна как крепкая, атлетичная и боевая команда, — сказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. — Такой соперник нам очень нужен, так как осенние матчи у нас все будут тяжелыми, важными и решающими. Сборная Венгрии — хозяева финального этапа, нам очень важно уже сейчас окунуться в те скорости и в тот накал напряженности игр, которые нам предстоят осенью в рамках отборочных встреч чемпионата Европы».