Георгий Жуков ответил на вопрос о выступлении за сборную Казахстана
Футболист сборной Казахстана Георгий Жуков в интервью Gazetakrakowska.pl рассказал о своем намерении продолжать выступление за национальную команду.
Футболист сборной Казахстана Георгий Жуков в интервью Gazetakrakowska.pl рассказал о своем намерении продолжать выступление за национальную команду.
Он отметил, что готов принимать участие в матчах сборной.
«Это далеко. Но если меня вызовут, я приеду в национальную сборную», — сказал Жуков.
Напомним, ранее вокруг полузащитника, ушедшего из «Кайрата» в польскую «Вислу», разгорелся скандал, связанный с его интервью и комментариями о Казахстане в социальных сетях. Это даже могло грозить ему исключением из сборной.