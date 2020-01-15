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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

Георгий Жуков ответил на вопрос о выступлении за сборную Казахстана

Футболист сборной Казахстана Георгий Жуков в интервью Gazetakrakowska.pl рассказал о своем намерении продолжать выступление за национальную команду.

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Он отметил, что готов принимать участие в матчах сборной.

«Это далеко. Но если меня вызовут, я приеду в национальную сборную», — сказал Жуков.

Напомним, ранее вокруг полузащитника, ушедшего из «Кайрата» в польскую «Вислу», разгорелся скандал, связанный с его интервью и комментариями о Казахстане в социальных сетях. Это даже могло грозить ему исключением из сборной.

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