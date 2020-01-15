Георгий Жуков ответил на вопрос о выступлении за сборную Казахстана

«Это далеко. Но если меня вызовут, я приеду в национальную сборную», — сказал Жуков.

Напомним, ранее вокруг полузащитника, ушедшего из «Кайрата» в польскую «Вислу», разгорелся скандал, связанный с его интервью и комментариями о Казахстане в социальных сетях. Это даже могло грозить ему исключением из сборной.