Минск в 16-й раз принимает футбольный Кубок развития

Сегодня белорусы в стартовом матче предварительной группы А встретятся со сверстниками из Узбекистана (начало в 18.00). Во вторник, 21 января, состоится игра с командой Финляндии (18.30), а 23 января — матч со сборной Бельгии (18.30).

В этом году розыгрыш Кубка развития в Минске пройдет уже в 16-й раз. Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019 годы), а еще четыре раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Для белорусской команды турнир станет важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции подопечные Андрея Скоробогатько поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.