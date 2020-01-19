Белорусские футболисты победили узбеков на старте Кубка развития

В стартовом матче предварительной группы А подопечные Андрея Скоробогатько разгромили сверстников из Узбекистана со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Дмитрий Латыхов, Максим Кунский, Кирилл Черноок и Кирилл Зинович. Во втором туре, 21 января белорусы встретятся с командой Финляндии, которая проиграла сборной Бельгии с результатом 1:2.

В первом матче предварительной группы В футболисты Грузии и Израиля не выявили победителя — 1:1, а команда Таджикистана переиграла исландцев со счетом 2:1.