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19 января, источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты победили узбеков на старте Кубка развития

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) победно начали выступление в розыгрыше Кубка развития в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В стартовом матче предварительной группы А подопечные Андрея Скоробогатько разгромили сверстников из Узбекистана со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Дмитрий Латыхов, Максим Кунский, Кирилл Черноок и Кирилл Зинович. Во втором туре, 21 января белорусы встретятся с командой Финляндии, которая проиграла сборной Бельгии с результатом 1:2.

В первом матче предварительной группы В футболисты Грузии и Израиля не выявили победителя — 1:1, а команда Таджикистана переиграла исландцев со счетом 2:1.

Первый этап 16-го по счету Кубка развития завершится в минском футбольном манеже 23 января, а 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места.

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