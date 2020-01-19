Белорусские футболисты победили узбеков на старте Кубка развития
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) победно начали выступление в розыгрыше Кубка развития в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) победно начали выступление в розыгрыше Кубка развития в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче предварительной группы А подопечные Андрея Скоробогатько разгромили сверстников из Узбекистана со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Дмитрий Латыхов, Максим Кунский, Кирилл Черноок и Кирилл Зинович. Во втором туре, 21 января белорусы встретятся с командой Финляндии, которая проиграла сборной Бельгии с результатом 1:2.
В первом матче предварительной группы В футболисты Грузии и Израиля не выявили победителя — 1:1, а команда Таджикистана переиграла исландцев со счетом 2:1.
Первый этап 16-го по счету Кубка развития завершится в минском футбольном манеже 23 января, а 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места.