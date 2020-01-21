Белорусские футболисты победили финнов в розыгрыше Кубка развития

Сегодня в матче второго тура предварительной группы А белорусы встречались с командой Финляндии и выиграли со счетом 2:1.

Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме. На 43-й минуте игры Артем Васильев вывел белорусов вперед, через 20 минут финны с пенальти восстановили равновесие, а буквально через минуту Кирилл Зинович забил победный мяч.

На старте турнира подопечные Андрея Скоробогатько разгромили сверстников из Узбекистана 4:1, а 23 января завершат групповой этап встречей с командой Бельгии. В первом туре бельгийцы были сильнее финнов — 2:1, а сегодня с таким же счетом обыграли узбеков.

Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь — 6 очков, Бельгия — 6, Финляндия — 0, Узбекистан — 0.

В группе В футболисты Грузии сегодня одолели исландцев — 1:0, а израильтяне разгромили команду Таджикистана с результатом 4:0. Турнирное положение: Грузия — 4, Израиль — 4, Исландия — 0, Таджикистан — 0. В последнем туре 23 января израильтяне сыграют с исландцами, а грузины будут соперничать с таджиками.