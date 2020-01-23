Футболисты сборной Таджикистана победили Грузию на Кубке развития в Минске

В первом матче сегодняшнего игрового дня футболисты Таджикистана одержали волевую победу над командой Грузии со счетом 2:1, выйдя на первое место в группе В. Таджиков могут обойти израильтяне, которые сегодня сыграют с исландцами. Турнирное положение: Таджикистан — 6 очков (3 матча), Грузия — 4 (3), Израиль — 4 (2), Исландия — 0 (2).

Победитель предварительной группы А определится сегодня вечером после поединка лидеров — сборных Беларуси и Бельгии (начало в 18.30). Оба фаворита на старте одержали по две виктории. Белорусы выиграли у команд Узбекистана (4:1) и Финляндии (2:1), бельгийцы взяли верх над этими же соперниками с одинаковым счетом 2:1. В другом матче этого квартета сегодня встретятся финны и узбеки (16.20). Положение команд после двух игровых дней: Беларусь — 6, Бельгия — 6, Финляндия — 0, Узбекистан — 0.

После финиша предварительного этапа победители групп 25 января разыграют главный приз, вторые команды поспорят за бронзовые медали. Вход на все матчи турнира юных футболистов свободный.