Болельщики смогут бесплатно обменять форму сборной России, от которой отказался РФС

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Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября. Экипировка была выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии. 15 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что в союзе считают этот дизайн экипировки неудачным, тогда же генеральный секретарь организации Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную экипировку. Спустя месяц глава РФС сообщил о том, что немецкая компания разработает для сборной форму с индивидуальным дизайном.

Фоторепортаж Как менялась форма сборной России

«Мы являемся надежным партнером РФС уже на протяжении 12 лет и плотно взаимодействовали, чтобы обновить дизайн формы для предстоящего чемпионата чемпионата Европы — 2020, — сказали в пресс-службе Adidas. — С нетерпением ждем, когда сможем увидеть наш новый комплект на игроках и на фанатах. Дата релиза домашней формы будет анонсирована, когда придет время».

«Болельщики, купившие предыдущую версию экипировки, смогут бесплатно обменять ее на футболки с новым дизайном», — отметили в немецкой компании.