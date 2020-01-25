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10:55 (мск), источник: ТАСС

Марадона отказался от должности тренера сборной Венесуэлы по футболу

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Диего Марадона заявил в пятницу, что ему предлагали должность тренера сборной Венесуэлы по футболу, но он отказался. Об этом аргентинец рассказал в эфире телеканала Fox.

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Источник: AP 2020

По его словам, он принял это решение, так как намерен продолжать работать с аргентинским футбольным клубом «Химнасия и Эсгрима», тренером которого стал в сентябре прошлого года. «Я дал свое слово. Никак не могу бросить этих ребят», — сказал Марадона в эфире телеканала Fox.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи».

Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны — «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», который покинул в июне этого года.

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