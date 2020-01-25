Марадона отказался от должности тренера сборной Венесуэлы по футболу

Источник: AP 2020

По его словам, он принял это решение, так как намерен продолжать работать с аргентинским футбольным клубом «Химнасия и Эсгрима», тренером которого стал в сентябре прошлого года. «Я дал свое слово. Никак не могу бросить этих ребят», — сказал Марадона в эфире телеканала Fox.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи».

Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.