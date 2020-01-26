Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила первый сбор разгромной победой над питерским «Сити»
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила первый предсезонный
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила первый предсезонный
В заключительном поединке белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили питерский клуб «Сити» со счетом 8:2.
До этого белорусские «пляжники» дважды уверенно обыграли чемпиона России
В новом сезоне сборная Беларуси по пляжному футболу примет участие в нескольких престижных турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021.