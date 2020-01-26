Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила первый сбор разгромной победой над питерским «Сити»

В заключительном поединке белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили питерский клуб «Сити» со счетом 8:2.

Хет-трик в этой встрече оформил Игорь Бриштель, еще по голу забили Юрий Петровский, Иван Константинов, Илья Савич, Анатолий Рябко и Константин Магалецкий.

До этого белорусские «пляжники» дважды уверенно обыграли чемпиона России санкт-перербургский «Кристалл»: сначала 9:4 (голы у белорусов: Юрий Петровский — 3, Игорь Бриштель, Иван Константинов — по 2, Иван Миранович, Вадим Бокач — по 1), затем 9:5 (Игорь Бриштель — 5, Евгений Новиков, Иван Константинов, Никита Чайковский, автогол).