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17:44 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила первый сбор разгромной победой над питерским «Сити»

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила первый предсезонный учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном поединке белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили питерский клуб «Сити» со счетом 8:2.

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Хет-трик в этой встрече оформил Игорь Бриштель, еще по голу забили Юрий Петровский, Иван Константинов, Илья Савич, Анатолий Рябко и Константин Магалецкий.

До этого белорусские «пляжники» дважды уверенно обыграли чемпиона России санкт-перербургский «Кристалл»: сначала 9:4 (голы у белорусов: Юрий Петровский — 3, Игорь Бриштель, Иван Константинов — по 2, Иван Миранович, Вадим Бокач — по 1), затем 9:5 (Игорь Бриштель — 5, Евгений Новиков, Иван Константинов, Никита Чайковский, автогол).

В новом сезоне сборная Беларуси по пляжному футболу примет участие в нескольких престижных турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021.

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