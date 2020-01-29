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18:58 (мск), источник: ТАСС

Иньеста вошел в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду

ТАСС, 29 января. Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста вошел в расширенный состав сборной Испании на Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал sport.es.

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Источник: AFP 2020

Помимо 35-летнего Иньесты, в состав команды вошли 34-летний Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), 32-летний Жерар Пике («Барселона», Испания) и 33-летний Серхио Рамос («Реал», Испания). По правилам МОК в окончательный состав сборной могут быть заявлены не более трех футболистов, которым 23 года или более.

Сильва, Пике и Иньеста ранее объявляли о завершении карьеры в сборной Испании. В то же время Рамос и Пике выражали желание сыграть на Олимпийских играх в Токио.

Все четыре футболиста в составе сборной Испании становились чемпионами мира (2010) и Европы (2012), в активе Иньесты, Рамоса и Сильвы также золото европейского первенства 2008 года.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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