Иньеста вошел в предварительный состав сборной Испании на Олимпиаду

Источник: AFP 2020

Помимо 35-летнего Иньесты, в состав команды вошли 34-летний Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), 32-летний Жерар Пике («Барселона», Испания) и 33-летний Серхио Рамос («Реал», Испания). По правилам МОК в окончательный состав сборной могут быть заявлены не более трех футболистов, которым 23 года или более.

Сильва, Пике и Иньеста ранее объявляли о завершении карьеры в сборной Испании. В то же время Рамос и Пике выражали желание сыграть на Олимпийских играх в Токио.

Все четыре футболиста в составе сборной Испании становились чемпионами мира (2010) и Европы (2012), в активе Иньесты, Рамоса и Сильвы также золото европейского первенства 2008 года.