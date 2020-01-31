Черчесов: Смолов и Комличенко не советовались со штабом сборной России перед трансферами

Источник: РИА "Новости"

Испанская «Сельта» в четверг арендовала у московского «Локомотива» Смолова до конца сезона-2019/20. 25 января Комличенко подписал контракт со столичным «Динамо» на 4,5 года, покинув чешскую «Младу-Болеслав». В среду «Спартак» объявил об аренде нападающего самарских «Крыльев Советов» Соболева до конца текущего сезона с правом выкупа.

«Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали, — заявил Черчесов. — Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды — это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами, уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уже после трансфера в “Динамо” со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в Российской премьер-лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев в свою очередь впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за “Динамо”, “Сельту” и “Спартак”», — отметил главный тренер национальной команды.

Черчесов сообщил, что тренерский штаб сборной России посетит Кубок Париматч Премьер в Дохе, который пройдет с 1 по 9 февраля. «Сегодня мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым соберемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет Кубок Париматч Премьер с участием “Спартака”, “Локомотива” и “Ростова” (а также сербского “Партизана” — прим. ТАСС). Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов», — заключил он.