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14:54 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Смолов и Комличенко не советовались со штабом сборной России перед трансферами

ТАСС, 31 января. Нападающие Федор Смолов, Николай Комличенко и Александр Соболев не обращались к тренерскому штабу сборной России за советом перед сменой клубов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Испанская «Сельта» в четверг арендовала у московского «Локомотива» Смолова до конца сезона-2019/20. 25 января Комличенко подписал контракт со столичным «Динамо» на 4,5 года, покинув чешскую «Младу-Болеслав». В среду «Спартак» объявил об аренде нападающего самарских «Крыльев Советов» Соболева до конца текущего сезона с правом выкупа.

«Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали, — заявил Черчесов. — Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды — это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами, уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику».

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«Уже после трансфера в “Динамо” со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в Российской премьер-лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев в свою очередь впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за “Динамо”, “Сельту” и “Спартак”», — отметил главный тренер национальной команды.

Черчесов сообщил, что тренерский штаб сборной России посетит Кубок Париматч Премьер в Дохе, который пройдет с 1 по 9 февраля. «Сегодня мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым соберемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет Кубок Париматч Премьер с участием “Спартака”, “Локомотива” и “Ростова” (а также сербского “Партизана” — прим. ТАСС). Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов», — заключил он.

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