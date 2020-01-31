«В Беларуси не знают, есть ли у него паспорт». Эксперт высказался о будущем казахстанского футболиста

— Нужен ли Васильев сборной Беларуси?

— Васильев атакующий игрок, а с ними в последнее время проблема. Александр Глеб ушел, созидать по большому счету некому, а Антон Путило давно не показывает каких то феноменальных результатов в Турции, поэтому, теоретически Васильев бы пригодился.

У Владислава хорошо работают ноги. Он и пробить может и пас отдать. Я помню гол Васильева в ворота минского «Динамо». Хороший обводящий удар из-за штрафной в верхний угол. Да и в принципе тренер нашей сборной Михаил Мархель сказал что за ним следят. Если случится так, что он получит паспорт, то я думаю, на ближайший сбор он будет вызван и может играть как представитель чемпиона страны.

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— Правда ли, что он уже имеет паспорт Беларуси?

— История не очень понятная. Сам игрок не особо распространяется на этот счет. Доподлинно мы не знаем. Но — в кулуарах говорят, что он стал обладателем паспорта, когда женился на дочери тренера «Энергетика-БГУ», и поэтому для получения гражданства ему не надо проживать здесь пять лет. Он станет им как муж гражданки Республики Беларусь и получит право играть за сборную страны.

— Есть ли информация о том, почему он решил играть за Беларусь, а не за Казахстан?

— Такой информации нет. Он как-то говорил, наверное, имея в виду, что Беларусь на виду, сюда приезжают российские и агенты из других стран и ему проще засветиться. Возможно, потенциальное участие в Лиге чемпионов и в еврокубках. Может, какое-то влияние извне. Тот же Алыкулов все хотел в Европу, а в итоге перешел в «Кайрат». И непонятно, что повлияло. Говорил одно, а сделал другое.

Напомним, что в августе прошлого года главный тренер сборной Казахстана Михал Билек включил Васильева в список игроков на матчи отборочного цикла Евро-2020. Однако футболист отказался приезжать в расположение команды. Позже Васильев заявил, что примет решение относительно выбора сборной в зимнее межсезонье.

Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. В марте команда в плей-офф Лиги наций поборется за путевку на чемпионат Европы 2020 года.