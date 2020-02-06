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23:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов — о перспективах Смолова в сборной России: Он — такой же кандидат, как и остальные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего оценил перспективы нападающего «Сельты» Федора Смолова в сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

— Есть сведения, что Смолов ушел в «Сельту» в том числе из-за непростых отношений с тренером. Этот момент обсуждали?

— Я предпочитаю абстрагироваться от любых конфликтов в клубах. Это их внутреннее дело, мне не нужно вмешиваться. Но тренерский штаб получает информацию и анализирует ее на основе увиденного.

Нам важно, чтобы футболист хорошо играл. Тогда он в нашем списке. Если играет не так, как хотим, в списке его нет. И мы находимся не в безвоздушном пространстве и примерно знаем, по какой причине происходит спад.

Свои проблемы игрок должен решать сам. Хорошо тренироваться. А если есть сложности, пойти к тренеру и поговорить. Я уже говорил об этом — футболист сборной должен соответствовать как на поле, так и за его пределами.

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Пока ехать в Виго не планирую. Нельзя на второй день быть там. Мы нередко даже на сбор не зовем игрока, когда он в новый клуб переходит. Чтобы его хотя бы свой тренер увидел. Футболист только переходит и ему надо проявить себя в новой команде. Правильно оценить Смолова в Испании мы сможем через некоторое время, пусть освоится. К Головину в Монако, кстати, я тоже поехал не сразу, а спустя несколько месяцев после перехода.

— У Смолова все еще статус первого после Дзюбы?

— Если вы обратили внимание, то Смолова с нами нет уже три сбора. Дай бог, чтобы переход помог ему. Он — такой же кандидат, как и остальные. Есть Чалов, есть поменявшие команды Комличенко и Игнатьев. Нам они все нужны.

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