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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Аргентины по футболу отобралась на Олимпийские игры — 2020

Олимпийская сборная Аргентины по футболу досрочно выиграла квалификацию и отобралась на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Одержав победы над сборными Уругвая (3:2) и Колумбии (2:1), национальная команда Аргентины набрала шесть очков и стала недосягаемой для соперников по группе. Сборная Бразилии за два тура набрала два очка. В третьем туре национальные команды Колумбии, Бразилии и Уругвая также разыграют путёвку на Олимпиаду. Каждая из сборных имеет математические шансы выйти со второго места.

Шесть городов Японии примут матчи футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2020 года. Соревнования пройдут с 22 июля по 8 августа. Первые матчи состоятся до официального открытия Олимпийских игр.

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