Сборная Аргентины по футболу отобралась на Олимпийские игры — 2020

Одержав победы над сборными Уругвая (3:2) и Колумбии (2:1), национальная команда Аргентины набрала шесть очков и стала недосягаемой для соперников по группе. Сборная Бразилии за два тура набрала два очка. В третьем туре национальные команды Колумбии, Бразилии и Уругвая также разыграют путёвку на Олимпиаду. Каждая из сборных имеет математические шансы выйти со второго места.