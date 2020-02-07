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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси в конце февраля проведут спарринги с командами Узбекистана и Болгарии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси 19 февраля начнут подготовку к гостевому полуфинальному матчу Лиги наций против сборной Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Перед игрой в Тбилиси белорусы проведут два контрольных поединка — 23 февраля в Шардже (ОАЭ) встреча с командой Узбекистана и 26 февраля в Софии игра со сборной Болгарии. Ранее сборная Беларуси дважды встречалась с узбекскими футболистами, обменявшись победами. С семи матчах с командой Болгарии белорусы одержали две победы при пяти поражениях. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси сейчас занимает 87-е место, Болгария находится на 59-й позиции, Узбекистан — на 85-й строке.

Главный тренер белорусской дружины Михаил Мархель в предстоящих спаррингах рассчитывает на 26 игроков:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Максим Плотников («Динамо», Минск);.

защитники — Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец, Кирилл Печенин (оба — «Динамо», Брест), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Максим Швецов («Динамо», Минск);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — «Динамо», Брест), Никита Корзун («Вилафранкенше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо», Минск);.

нападающие — Денис Лаптев, Всеволод Садовский (оба — «Динамо», Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).

Команда соберется в Минске 19 февраля и сразу отправится в Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день после встречи с узбекскими футболистами совершит перелет в болгарскую столицу.

Первый поединок плей-офф Лиги наций белорусская сборная проведет 26 марта в грузинской столице, а затем в случае выигрыша 31 марта сыграет на своем поле за выход в финальную стадию Евро-2020 с победителем матча Северная Македония — Косово.

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