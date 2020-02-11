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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юношеская сборная России победила команду Узбекистана

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) одержали победу над сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче на сборе в Турции.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России.

Юношеская сборная России 13 февраля проведет в Турции еще один товарищеский матч.

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